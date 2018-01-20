Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de ilk devreyi 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci bu akşamın ilk maçında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Süper Lig'e 14 yıl sonra döndükten sonra başarılı bir ilk devre geçiren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda da bu performansını sürdürmek istiyor. Kart cezalısı Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Nabil Ghilas'ın sakatlığı bulunuyor. İzmir temsilcisinde Beto, Halil Akbunar ve Kadu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde şimdiye dek Prince Segbefia ile yollarını ayırdı, Emre Can Coşkun'u Adanaspor'a kiraladı, kadrosuna ise Kardemir Karabükspor'dan Andre Poko'yu dahil etti. Göztepe ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitmişti.

Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 48. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 47 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 71-31 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti.



İstanbul'daki maçlar



İki ekip, ligde İstanbul'da 23. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 13-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 45, Göztepe ise 14 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 22 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.



Farklı skorlar



Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 47 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığı bulunan 3 futbolcunun kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar teknik direktör Kocaman'dan şans bekleyecek. Sakatlığı düzelen Mehmet Ekici'nin ise riske edilmeyecek. Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas da ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



Kadıköy'de ritmini buldu



Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 6 maçı da kaybetmedi. Sahasında oynadığı ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Fenerbahçe, son 6 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.



Fenerbahçe Göztepe arasındaki istatistikler

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'deki 48. randevularına çıkacak. Fenerbahçe bu maçların 21'ini kazanırken, Göztepe yedi galibiyet alabildi. İki takımın ligde oynadığı son üç maç berabere sonuçlandı. Bu maç da berabere biterse, bu fikstürdeki en uzun beraberlik serisi yaşanacak. Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe ev sahibi olarak oynadığı 23 maçta Göztepe'ye sadece iki kez kaybetti ve bu maçların 13'ünde gol yemedi.Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 16 maçın sadece birini kazanabildi ve bu karşılaşmaların 11'inde gol atamadı. İzmir ekibinin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyeti 16 Nisan 2000'de gelmişti. Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde altı maçtır yenilmiyor.

Göztepe, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda kendi evindekinden daha fazla puan toplayan iki takımdan biri. Evinde 14 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, deplasman maçlarında 16 puan elde etti. Göztepe bu sezon ligin deplasmanlardaki en başarılı iki takımından biri. Diğer takım ise, bu maçtaki rakibi Fenerbahçe. Göztepe ligde oynadığı son dokuz maçta ya üçer gol yedi (beş maç), ya da kalesini gole kapattı. Bu sezon Süper Lig'de kalesinde ilk golü ortalama olarak en erken gören takım Göztepe. Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek: Göztepe & Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı gollerin tamamı ceza sahası içinden geldi. Sarı lacivertliler, ligde ceza sahası dışından golü olmayan tek takım. Fenerbahçe'nin ligde evinde attığı son 12 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi. Göztepe ise bu sezon ligde deplasmanlardaki toplam 14 golün 10'unu ilk yarılarda attı. Fenerbahçe'nin ligde attığı son 10 golün yarısında Giuliano'nun direkt katkısı var. Adis Jahovic bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç isimden biri. Jahovic, aynı zamanda ligde attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran isim. Göztepe'nin bu sezon topladığı 30 puanın 14'ü Jahovic'in attığı gollerle geldi.