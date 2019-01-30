Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig 20. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı.
Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başladı. İkinci bölümde sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan teknik çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle