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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.08.2018 - 20:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe golsüz, puansız, ışıksız!

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Fenerbahçe golsüz, puansız, ışıksız!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Yeni Malatya Stadyumu'nda yüksek tempoda oynanan karşılaşma karşılıklı ataklara sahne olurken mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya ise daha istekli başlayan ev sahibi 70. dakikada Aleksic'in şutuyla öne geçti. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe daha atak oynadı ancak sarı lacivertliler aradığı golü bulamadı.

Fenerbahçe, hafta içi Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica'ya kaybederek turnuvaya veda ederken Süper Lig maçında da kaybederek üst üste ikinci kez mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 3 puanda kalırken Yeni Malatyaspor ligdeki 2. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6 yaptı.

Fenerbahçe golsüz, puansız, ışıksız

NOTLAR:

COCU'DAN KADROYA AYAR!
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktör Phillip Cocu, Benfica'ya karşı oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. 
Cocu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza,
Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani 11'i ile çıktı. 
Tecrübeli teknik adam, Benfica maçında görev alan Isla’nın yerine Şener Özbayraklı, Eljif Elmas'ın yerine De Souza, Alper Potuk’un yerine Mehmet Ekici, Valbuena’nın yerine Barış Alıcı, Giuliano’nun yerine de Slimani'ye ilk 11'de şans verdi. 

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK 
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliğine gitti. 
Genç teknik adam, Fenerbahçe karşısına, Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib ilk 11'yle çıktı. 
Bulut, Göztepe maçında oynattığı Dia'nın yerine Pereira'ya görev verirken, kırmızı kart cezalısı Chebake'nin yerinde ise Rahman Buğra Çağıran'ı sahaya sürdü. 

Fenerbahçe golsüz, puansız, ışıksız


SLIMANI İLK KEZ SAHADA 
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi. 
Teknik direktör Cocu, tecrübeli golcüyü ilk maçında başlangıç 11'inde görevlendirdi. 

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.

TRİBÜNLER DOLDU
Evkur Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla tükenmeye başladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribün tamamen doldu. Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 20 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kalmadı.

F.BAHÇE TARAFTARLARINA KAYISI İKRAMI 
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kente gelen sarı-lacivertli taraftarlara, Malatya Ticaret Borsası tarafından kayısı ikram edildi. 
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde, özel hazırlanan ve içerisinde hem gün kurusu hem de kükürtlü kayısı bulunan küçük paketler, sarı-lacivertli taraftarlara dağıtıldı. 
Öte yandan, her iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi takım tribünlerin tamamına yakını dolarken, Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi. 

Fenerbahçe golsüz, puansız, ışıksız

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