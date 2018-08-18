Fenerbahçe golsüz, puansız, ışıksız!
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Yeni Malatya Stadyumu'nda yüksek tempoda oynanan karşılaşma karşılıklı ataklara sahne olurken mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya ise daha istekli başlayan ev sahibi 70. dakikada Aleksic'in şutuyla öne geçti. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe daha atak oynadı ancak sarı lacivertliler aradığı golü bulamadı.
Fenerbahçe, hafta içi Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica'ya kaybederek turnuvaya veda ederken Süper Lig maçında da kaybederek üst üste ikinci kez mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 3 puanda kalırken Yeni Malatyaspor ligdeki 2. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6 yaptı.
NOTLAR:
COCU'DAN KADROYA AYAR!
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktör Phillip Cocu, Benfica'ya karşı oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Cocu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza,
Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani 11'i ile çıktı.
Tecrübeli teknik adam, Benfica maçında görev alan Isla’nın yerine Şener Özbayraklı, Eljif Elmas'ın yerine De Souza, Alper Potuk’un yerine Mehmet Ekici, Valbuena’nın yerine Barış Alıcı, Giuliano’nun yerine de Slimani'ye ilk 11'de şans verdi.
EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliğine gitti.
Genç teknik adam, Fenerbahçe karşısına, Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib ilk 11'yle çıktı.
Bulut, Göztepe maçında oynattığı Dia'nın yerine Pereira'ya görev verirken, kırmızı kart cezalısı Chebake'nin yerinde ise Rahman Buğra Çağıran'ı sahaya sürdü.
SLIMANI İLK KEZ SAHADA
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.
Teknik direktör Cocu, tecrübeli golcüyü ilk maçında başlangıç 11'inde görevlendirdi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.
TRİBÜNLER DOLDU
Evkur Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla tükenmeye başladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribün tamamen doldu. Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 20 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kalmadı.
F.BAHÇE TARAFTARLARINA KAYISI İKRAMI
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kente gelen sarı-lacivertli taraftarlara, Malatya Ticaret Borsası tarafından kayısı ikram edildi.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde, özel hazırlanan ve içerisinde hem gün kurusu hem de kükürtlü kayısı bulunan küçük paketler, sarı-lacivertli taraftarlara dağıtıldı.
Öte yandan, her iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi takım tribünlerin tamamına yakını dolarken, Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.
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