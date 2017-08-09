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Fenerbahçe Giulano ile anlaştı

Fenerbahçe, Giuliano ile anlaşmaya vardı! Brezilyalı oyuncu cuma günü gelecek.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Bu hafta iki futbolcunun transferini açıklayacağız" ifadesi sonrası bu isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

Zenit’ten ayrılmak isteyen Giuliano, Fenerbahçe’ye geliyor! Haziran ayındaki Avustralya ve Arjantin maçlarında milli takıma davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor de Paula, Dünya Kupası kadrosunda yer alma hayalini korumak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu.

Geçtiğimiz sezonu Zenit’te 17 gol ve 9 asistle geçirerek Brezilya Milli Takımı'na çağrı alan Giuliano, yeni teknik direktör Roberto Mancini’nin River Plate’ten transfer ettiği Sebastian Driussi’nin gelişiyle takımdaki yerini kaybetti.

Zenit, Giuliano’yu önceki sezon 7 milyon Euro karşılığında Gremio’dan transfer etmişti. Son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

10 numara pozisyonunda görev alan oyuncu sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. 

 

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