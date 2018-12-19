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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.12.2018 - 19:25, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Giresunspor maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe kendi sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy’de yapılan maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak son 16 turuna yükselmeye Peki, Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?çalışacak. 

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Giresunspor maçı Giresun Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele A2TV'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey’in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.

SOLDADO'NUN CEZASI BİTİYOR

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado’nun cezası sona erdi. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5’i ligde, 1’i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.

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