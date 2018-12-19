Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Giresunspor maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe kendi sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy’de yapılan maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak son 16 turuna yükselmeye Peki, Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?çalışacak.
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Giresunspor maçı Giresun Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele A2TV'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey’in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.
SOLDADO'NUN CEZASI BİTİYOR
Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado’nun cezası sona erdi. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5’i ligde, 1’i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.
Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.
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