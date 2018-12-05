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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
05.12.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Giresunspor maçı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde bir üst tura çıkmak isteyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Ligde aldığı art arda kötü sonuçların ardından toparlanma aşamasına geçmeye çalışan Fenerbahçe, Giresunspor karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fenerbahçe Giresunspor maçı, Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak isteyen iki takımın mücadelesini ekran başına getirecek. Fenerbahçe'nin cezası dolayısıyla seyircisiz oynacağı karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde Giresunspor ile karşılaşacak. 6 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı takip edilebilecek. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetirken, yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Alpaslan Dedeş üstlenecek.

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK DİĞER ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KARŞILAŞMALARI

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

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