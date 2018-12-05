Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Giresunspor maçı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde bir üst tura çıkmak isteyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Ligde aldığı art arda kötü sonuçların ardından toparlanma aşamasına geçmeye çalışan Fenerbahçe, Giresunspor karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Giresunspor maçı, Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak isteyen iki takımın mücadelesini ekran başına getirecek. Fenerbahçe'nin cezası dolayısıyla seyircisiz oynacağı karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde Giresunspor ile karşılaşacak. 6 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı takip edilebilecek. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetirken, yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Alpaslan Dedeş üstlenecek.
Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.
Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.
Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.
Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK DİĞER ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KARŞILAŞMALARI
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
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