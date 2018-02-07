Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Giresunspor maçı bu akşam heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 Akın Çorap Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek. Peki Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla yenerek, son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 2-0 ve 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı. Sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, yarı finale yükselmesi durumunda Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinde turu geçen takım ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 7 Şubat Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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