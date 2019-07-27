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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.07.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Genel Sekreteri Becan: 32 bin kombine, 25 bin forma satıldı

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Becan: 32 bin kombine, 25 bin forma satıldı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Becan, yeni sezon öncesi kombine bilet satışında 32 bin, formada ise 25 bin rakamına ulaştıklarını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri Sevil Zeynep Becan, faaliyet raporunu açıkladı.

Kulübün başta 'Fener Ol' kampanyası olmak üzere, kombine bilet ve forma satışı hakkında da bilgiler veren Becan, şunları kaydetti:

"Gelecek ve umuttan bahsediyorsak ilk olarak 'Fener Ol'a değinmemiz lazım. Mali bağımsızlığımız için attığımız adımlardan olan kampanyamız, 6 ay bile olmadan ulaştığımız sonuçlarda camiamızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kampanyamızın ilk yılı Nisan 2020'ye kadar devam edecek ve sonunda 200 milyon TL'ye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ağustos ayından itibaren kampanyamız çeşitli aktivitelerle devam edecektir. En büyük gücümüz taraftarımız. Geçen sene boş koltuk bırakmayan, deplasmanda yalnız bırakmayan camiamızın değerleri taraftarlarımız, bizim son sezonda olduğu gibi bu sezonda da en büyük destekçilerimiz olacaklar. 12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 32 bin üzeri kombine satışı yaptık ve bu her geçen gün artmaktadır. Forma lansmanımızı Dereağzı'nda gerçekleştirdik. Forma satışlarımızda ilk bir haftada 25 bine ulaştı. Bu da geçtiğimiz 10 yılın satışlardan en çok ulaşılan rakam."

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