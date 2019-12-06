Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı öncesi son gelişmeler! Hasan Ali...
Fenerbahçe, Süper Lig’de 14. haftanın açılış maçında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Ligde son iki maçında BtcTurk Yeni Malatya ve Göztepe ile berabere kalan sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal, Kruse ve Muriç’in dönmesiyle Gençlerbirliği önününe ideal 11’le çıkmayı planlıyordu. Ancak Dirar’ın sarı kart cezalısı olması ve Hasan Ali ile Moses’ın sakatlıkları takımdaki bütün taşları gene yerinden oynatacak.
Durumu bugün belli olacak
Hasan Ali’nin oynayıp oynamaması büyük önem taşıyor zira takımda başka sol ayaklı defans oyuncusu olmadığı için orijini sağ bek olan Isla onun yerinde oynayacak. Bu durumda Ozan sağ beke geçecek, Deniz Türüç de orta alanda görev yapacak. Hasan Ali’nin Gençlerbirliği karşısında forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak doktor kontrolünden sonra netleşecek. Sarı lacivertlilerde Muriç’in yedeği Mevlüt Erdinç de bugünkü maçta oynayamayacak.
Fenerbahçe kadrosundaki tek sol bek olan Hasan ali, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon ligde 6 maç oynayabildi.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Ozan, Emre, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Muriç
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessengnon, Stancu
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle