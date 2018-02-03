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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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03.02.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 90. randevuda. Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde yaptığı maçlardan 45'ini kazandı, Gençlerbirliği 15 kez galip geldi. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne son 34 lig maçında sadece 3 kez yenildi. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayılarında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2000 yılında aldı. Peki Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasındaki maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

İki takım arasındaki rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe'nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe son 34 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 34 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 6'sında berabere kaldı.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 17 maçtan 16'sını yitirdi, birinde berabere kaldı. Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

İki takım Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçta Fenerbahçe 45 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 15 maç kazandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ligde oynadığı son 34 maçın sadece üçünü kaybetti ve son beş maçı kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 14 maçtır yeniyor. Ankara ekibi, bu deplasmanda en son Nisan 2003'te puan alabildi ve en son Mayıs 2000'de buradan galibiyetle döndü. Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetinde gol atan isimlerden biri, şu an takımın teknik direktörü olan Ümit Özat'tı.

Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği ile oynadığı son 13 lig maçının dokuzunda rakibine üç veya daha fazla gol attı. Fenerbahçe, ligde 12 maçtır yenilmiyor; bu, ligde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Bu sezon evindeki ilk iki maçta galip gelemeyen Fenerbahçe, sonrasında oynadığı yedi iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi ve son dört maçını kazandı.

Gençlerbirliği ligde altı maçtır yenilmiyor ve son iki maçını kazandı. Kulüp, en son Nisan 2016'da ligde arka arkaya üç maç kazanmıştı. Gençlerbirliği bu sezonki ilk deplasman galibiyetini, son deplasman maçında Karabükspor'a karşı elde etti. Gençler, ligdeki son 20 dış saha maçında üç kez kazanabildi. Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de hücum bölgesinde en fazla ve en az isabetli pas yapan iki takım karşı karşıya gelecek. İki takım bu alanda isabet yüzdeleri açısından da ligin ilk ve son sırasında yer alıyor: Fenerbahçe - %74 & Gençlerbirliği - %52. Gençlerbirliği bu sezon ligde en fazla faul yapan takım. Fenerbahçe ise bu alanda ligin dördüncü sırasında.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne ligde attığı son sekiz golün altısı maçların ikinci yarılarında geldi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son yedi golün beşi duran toplardan geldi. Sarı lacivertliler bu sezon Göztepe'nin ardından ligde duran toplardan en fazla gol atan takım. Gençlerbirliği ise bu sezon Antalyaspor'un ardından ligde duran toplardan en az gol atan ikinci takım. Gençlerbirliği, ilk 19 hafta itibarıyla deplasmanlarda en fazla gol yiyen takım.

Gençlerbirliği bu sezon deplasmanlarda öne geçtiği beş maçın sadece birini kaybetti, ancak geriye düştüğü hiçbir maçtan puan çıkaramadı. Mathieu Valbuena bu sezon ligde Edin Visca'nın ardından en fazla asist yapan ikinci oyuncu. Sergei Politsevich bu sezon ligde en fazla uzaklaştırma yapan isim. Belaruslu oyuncu, aynı zamanda ligin en fazla pas arası yapan ikinci ismi.

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