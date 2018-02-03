Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasındaki maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

İki takım arasındaki rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe'nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe son 34 maçta sadece 3 kez yenildi



Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 34 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 6'sında berabere kaldı.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İstanbul'daki maçlar



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 17 maçtan 16'sını yitirdi, birinde berabere kaldı. Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.



En farklı galibiyetler



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

İki takım Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçta Fenerbahçe 45 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 15 maç kazandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ligde oynadığı son 34 maçın sadece üçünü kaybetti ve son beş maçı kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 14 maçtır yeniyor. Ankara ekibi, bu deplasmanda en son Nisan 2003'te puan alabildi ve en son Mayıs 2000'de buradan galibiyetle döndü. Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetinde gol atan isimlerden biri, şu an takımın teknik direktörü olan Ümit Özat'tı.

Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği ile oynadığı son 13 lig maçının dokuzunda rakibine üç veya daha fazla gol attı. Fenerbahçe, ligde 12 maçtır yenilmiyor; bu, ligde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Bu sezon evindeki ilk iki maçta galip gelemeyen Fenerbahçe, sonrasında oynadığı yedi iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi ve son dört maçını kazandı.

Gençlerbirliği ligde altı maçtır yenilmiyor ve son iki maçını kazandı. Kulüp, en son Nisan 2016'da ligde arka arkaya üç maç kazanmıştı. Gençlerbirliği bu sezonki ilk deplasman galibiyetini, son deplasman maçında Karabükspor'a karşı elde etti. Gençler, ligdeki son 20 dış saha maçında üç kez kazanabildi. Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de hücum bölgesinde en fazla ve en az isabetli pas yapan iki takım karşı karşıya gelecek. İki takım bu alanda isabet yüzdeleri açısından da ligin ilk ve son sırasında yer alıyor: Fenerbahçe - %74 & Gençlerbirliği - %52. Gençlerbirliği bu sezon ligde en fazla faul yapan takım. Fenerbahçe ise bu alanda ligin dördüncü sırasında.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne ligde attığı son sekiz golün altısı maçların ikinci yarılarında geldi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son yedi golün beşi duran toplardan geldi. Sarı lacivertliler bu sezon Göztepe'nin ardından ligde duran toplardan en fazla gol atan takım. Gençlerbirliği ise bu sezon Antalyaspor'un ardından ligde duran toplardan en az gol atan ikinci takım. Gençlerbirliği, ilk 19 hafta itibarıyla deplasmanlarda en fazla gol yiyen takım.

Gençlerbirliği bu sezon deplasmanlarda öne geçtiği beş maçın sadece birini kaybetti, ancak geriye düştüğü hiçbir maçtan puan çıkaramadı. Mathieu Valbuena bu sezon ligde Edin Visca'nın ardından en fazla asist yapan ikinci oyuncu. Sergei Politsevich bu sezon ligde en fazla uzaklaştırma yapan isim. Belaruslu oyuncu, aynı zamanda ligin en fazla pas arası yapan ikinci ismi.