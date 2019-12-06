Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 5-2 | Maçın özeti ve golleri

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Altay- Isla, Sadık, Serdar (Dk. 46 Ferdi), Hasan Ali, Gustavo, Emre (Dk. 57 Jailson), Ozan Tufan, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç (Dk. 77 Tolgay Arslan)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç - Polomat, Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Baino, Sessegnon, Berat Özdemir (Dk. 65 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Giovanni Sio (Dk. 85 Sefa Yılmaz), Bogdan Stancu

GOLLER: Dk. 23 - 39 Muriç, Dk. 32 Luis Gustavo, Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Max Kruse (Fenerbahçe) - Dk. 9 Sio, Dk. 78 Stancu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ozan Tufan, Muriç, Hasan Ali (Fenerbahçe) – Sio, Polamat, Candeias, Stancu (Gençlerbirliği)

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe, Gençlerbiği ile Ülker Stadyumu’nda karşılaştı. Saat 20:30’da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İsmail Şencan üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 13’üncü haftasında Göztepe ile oynadıkları maçın 11’ine göre 4 değişik isimle sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan Moses ile sarı kart cezalısı Dirar kadroda yer bulamazken, Deniz Türüç ile Zanka yedek kulübesinde bekledi. Yanal, bu isimlerin yerine kırmızı kart cezası sona eren Isla’ya, sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım’a, Sadık Çiftpınar ve Vedat Muric'e görev verdi. Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçına şu 11’le çıktı: "Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan Tufan, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç."

ZANKA İLK DEFA 11’E GİREMEZKEN, SADIK İLK DEFA 11’DE YER ALDI

Fenerbahçe’de geride kalan 13 maçta ilk 11’de görev alan Zanka, Gençlerbirliği ile oynanan maçta ilk kez 11’de kendisine yer bulamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Zanka’nın yerine Sadık Çiftpınar’a forma verdi. Bu sezon ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Sadık Çiftpınar, en son geçen sezon ligin 34’üncü haftasında 26 Mayıs tarihinde oynanan Antalyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giymişti.

HASAN ALİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli ekipte kasığında yırtık olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, takımını yalnız bırakmadı. Gençlerbirliği maçında ağrıları tam olarak geçmese de oynamak isteyen Hasan Ali, sağlık ekibi tarafından yapılan iğne ile sahaya çıktı.

CEZASI BİTEN ISLA FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe’de 2 maçlık kart cezası bulunan Isla, Gençlerbirliği maçı ile formasına kavuştu. Isla, kart cezası bulunan Dirar’ın yokluğunda sağ bekteki mevkisinde görev aldı.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı. Hamzaoğlu, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde forma giyen 10 ismi Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü. Hamzaoğlu, sakatlığı bulunan Erdem Özgenç'in yerine Pierre Polomot'a 11'de şans verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN İLGİNÇ KOREOGRAFİ

Kadıköy az sayıdaki Gençlerbirliği taraftarı ilginç bir koreografiye imza attı. Deplasman tribünündeki 100'e yakın başkent ekibinin taraftarı, maçtan önce kısa bir süre oturma düzenleriyle Ankara'nın plakası "06"yı oluşturdu. Cep telefonlarının ışıklarını da açan Gençlerbirliği taraftarları renkli bir görüntü oluşturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3’üncü dakikada Emre’nin kafa pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues’in altıpasın hemen dışından attığı şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi. Seken topta Rodrigues diziyle bir vuruş yaptı, kaleci Ertaç topun sahibi oldu.

9’uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Candeias hızlı rakip sahaya geçti. Candeias’ın pasında Serdar Aziz’den seken topla buluşan Sio’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1.

15’inci dakikada Kruse’nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Isla ortasını yaptı. Altıpas üstündeki Muriç’in dokunamadığı top arka taraftaki Rodrigues’e geldi. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

23’üncü dakikada maça eşitlik geldi. Sadık’ın pasıyla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Isla ortasını yaptı. Muriç’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

32’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Isla’nın kaptığı topla buluşan Kruse, pasını Luiz Gustavo’ya aktardı. Luiz Gustavo, topu biraz sürdükten sonra uzak mesafeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

39’uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Kruse’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues’ten önce savunma araya girdi. Ceza sahası içinde Candeias’tan kayarak topu olan Muriç, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın altından ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakikada Muriç’in pasıyla ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Kruse’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

68’inci dakikada Muriç’in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse’nin şutunda kaleci Ertaç iki hamlede topun sahibi oldu.

75’inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ozan Tufan’ın pasıyla topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-1.

78’inci dakikada Gençlerbirliği farkı 2’ye düşürdü. Nadir Çiftçi’nin pasında Fenerbahçe savunmasına çarpan top ceza yayı üstündeki Stancu’nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Altay’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-2.

87’nci dakikada Kruse skoru belirledi. Tolgay Arslan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues, ceza sahası içine girdikten sonra boş durumdaki Kruse’yi gördü. Kruse, boş kaleye topu ağlara gönderdi: 5-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti.