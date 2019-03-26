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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
26.03.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe geleceğini oluşturuyor! 15 futbolcu...

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Fenerbahçe geleceğini oluşturuyor! 15 futbolcu...

Sarı lacivertli kulüp, futbolda altyapıya getirdiği koordinatör Serdar Dayat ve teknik koordinatör David Badia önderliğinde yıllar sonrasının planlarını şimdiden hayata geçirmeye başladı.

Bu sezon tam 15 genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Fenerbahçe, bu isimlerin kademeli olarak A takım antrenmanlarında da yer almasıyla uyum sürecini hızlandırıyor.

Oyuncuların beslenme alışkanlıkları, psikolojileri ve futbol dışı yaşantılarıyla da yakından ilgilenilirken; ilerleyen dönemde aralarından sivrilecek yıldızlarla A takımın ciddi şekilde beslenmesi planlanıyor.

İyi futbolcu yetiştirmekten öte, genç sporcuların kişisel ve karakteristik gelişimlerine de büyük önem veren sarı lacivetlilerde David Badia saha içinde yaşananların tamamına, Serdar Dayat ise oyuncuların şahsi ve saha dışı yaşantılarına odaklanıyor.

Gerek Dayat, gerekse Badia’nın tecrübelerine emanet edilen sarı lacivertli genç futbolcular da, şimdiden hem aile ortamını yakalamış hem de profesyonellik konusunda sağlam adımlar atmaya başlamış durumda...

Burada; Badia’nın Katalanca, İspanyolca, İngilizce ve iyi düzeyde Almanca ile temel seviye Türkçe biliyor olması da iletişim ve kaynaşma sürecine pozitif yansımalar yapıyor. Öte yandan A takım teknik direktörü Ersun Yanal da, gençlere dair hazırlanan raporlarla sürekli olarak bilgilendiriliyor.

Fenerbahçe geleceğini oluşturuyor 15 futbolcu...

Fenerbahçe’nin profesyonel sözleşme imzalattığı 15 altyapı oyuncusu şu şekilde: 

- Ahmet Oytun Özdoğan (Kaleci)
- Burak Albayrak (Stoper)
- Alparslan Demir (Sol açık)
- Batuhan Yılmaz (Önlibero)
- Mahsun Çapkan (Orta saha sol)
- Abdullah Yiğiter (Kaleci)
- Muhammet Ömer Çakı (Sol bek)
- Deniz Yılmaz (Stoper)
- Kudret Oben Saraçoğlu (Merkez orta saha)
- Muhammed Gümüşkaya (Orta saha sağ)
- Abdulcebrail Akbulut (Sol bek)
- Cenk Alptekin (Stoper)
- Ömer Faruk Beyaz (Forvet arkası)
- Gürol Demirezen (Forvet)
- Osman Ertuğrul Çetin (Kaleci)

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