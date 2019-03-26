Fenerbahçe geleceğini oluşturuyor! 15 futbolcu...
Sarı lacivertli kulüp, futbolda altyapıya getirdiği koordinatör Serdar Dayat ve teknik koordinatör David Badia önderliğinde yıllar sonrasının planlarını şimdiden hayata geçirmeye başladı.
Bu sezon tam 15 genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Fenerbahçe, bu isimlerin kademeli olarak A takım antrenmanlarında da yer almasıyla uyum sürecini hızlandırıyor.
Oyuncuların beslenme alışkanlıkları, psikolojileri ve futbol dışı yaşantılarıyla da yakından ilgilenilirken; ilerleyen dönemde aralarından sivrilecek yıldızlarla A takımın ciddi şekilde beslenmesi planlanıyor.
İyi futbolcu yetiştirmekten öte, genç sporcuların kişisel ve karakteristik gelişimlerine de büyük önem veren sarı lacivetlilerde David Badia saha içinde yaşananların tamamına, Serdar Dayat ise oyuncuların şahsi ve saha dışı yaşantılarına odaklanıyor.
Gerek Dayat, gerekse Badia’nın tecrübelerine emanet edilen sarı lacivertli genç futbolcular da, şimdiden hem aile ortamını yakalamış hem de profesyonellik konusunda sağlam adımlar atmaya başlamış durumda...
Burada; Badia’nın Katalanca, İspanyolca, İngilizce ve iyi düzeyde Almanca ile temel seviye Türkçe biliyor olması da iletişim ve kaynaşma sürecine pozitif yansımalar yapıyor. Öte yandan A takım teknik direktörü Ersun Yanal da, gençlere dair hazırlanan raporlarla sürekli olarak bilgilendiriliyor.
Fenerbahçe’nin profesyonel sözleşme imzalattığı 15 altyapı oyuncusu şu şekilde:
- Ahmet Oytun Özdoğan (Kaleci)
- Burak Albayrak (Stoper)
- Alparslan Demir (Sol açık)
- Batuhan Yılmaz (Önlibero)
- Mahsun Çapkan (Orta saha sol)
- Abdullah Yiğiter (Kaleci)
- Muhammet Ömer Çakı (Sol bek)
- Deniz Yılmaz (Stoper)
- Kudret Oben Saraçoğlu (Merkez orta saha)
- Muhammed Gümüşkaya (Orta saha sağ)
- Abdulcebrail Akbulut (Sol bek)
- Cenk Alptekin (Stoper)
- Ömer Faruk Beyaz (Forvet arkası)
- Gürol Demirezen (Forvet)
- Osman Ertuğrul Çetin (Kaleci)
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