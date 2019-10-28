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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe geçen sezonu 3'e katladı

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Fenerbahçe geçen sezonu 3'e katladı
Foto: Süleyman ARAT

Ligde önceki gün İttifak Holding Konyaspor’u 5-1 yenen Fenerbahçe, yeniden golcü kimliğine döndü. Sarı lacivertli takım, 9. hafta sonunda 18 gol atarken, geçen sezonu 3’e katladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon aynı periyotta 6 gol kaydetmişti.

Sarı lacivertli takım, 18 golün 13’ünü iç saha maçlarında atarken, dikkat çeken olaylardan biri, gollerin tüm takıma bölünmesi oldu. 10 farklı futbolcunun gol ürettiği Fenerbahçe’de en skorer isim 5 golle Muriç olurken, Rodrigues, Dirar, Tolga ve Zanka 2’şer gol attı.

"FENERBAHÇE MAÇLARINDA HERKES FARKLI OYNAR"

Fenerbahçe’nin yükselen yıldızı Vedat Muriç, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, “Benim futbol görüşüme göre, gol atmamdan daha önemli olan, takımımın kazanması. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa tabii ki daha fazla mutlu oluyorum” dedi. Çok yetenekli oyuncularla yan yana oynadığını vurgulayan Kosovalı futbolcu, “Rakipler bana karşı özel önlemler alıyor ama etrafımda yetenekli futbolcular olduğu için yine de pozisyonlara giriyorum ve değerlendirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Başarısının sırrını ‘iyi uyku, iyi beslenme ve iyi dinlenme’ diye açıklayan Muriç, tüm takımların F.Bahçe’ye karşı daha farklı oynadığını savunarak, “Kendimden biliyorum, Rize’de oynarken F.Bahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum. Özellikle Kadıköy’de böyle bir seyirci önünde oynamak her futbolcu için ekstra motivasyon oluyor” dedi. Milli takım tartışmalarına da değinen Muriç, “Türkiye A Milli Takımı için değil, U21’ler için izleniyordum. Abdullah Ercan izliyordu. Evrak işlemleri uzadı, bu arada Kosova’dan teklif gelince oraya gittim” dedi.

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