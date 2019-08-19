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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.08.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel kadro!

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Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel kadro!

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantepspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezon ligde zor zamanlar geçiren Fenerbahçe, ilk maçına galibiyetle başlamak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor maçı için geri sayım başladı. Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bu sezon Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantepspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, üç puan için önemli bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantepspor'u konuk edecek. 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yardımcılıkları üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmada her iki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde olacak;

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat

GAZİANTEP GAZİŞEHİR: Günay- Morais, Kana Bıyık, Tetteh, Olkowski, Tosca, Diarra, Gökhan, Powlowski, Kayode, Muğdat

FENERBAHÇE LİG PERDESİNİ ARALIYOR

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak Fenerbahçe, 34 haftalık lig mücadelesini evinde Çaykur Rizespor mücadelesiyle noktalayacak.

Ligde son 5 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona 2013-2014'te son şampiyonluğunu elde ettiği dönemde takımı çalıştıran Ersun Yanal ile 4. yıldızı takmanın hesaplarını yaparak giriyor.

Geçen sezon ligi 6. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

ŞU ANA KADAR 9 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

KADRODA 13 YABANCI

Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda Carlos Kameni (Kamerun), Zanka (Danimarka), Diego Reyes (Meksika), Mauricio Isla (Şili), Jailson (Brezilya), Nabil Dirar (Fas), Miha Zajc (Slovenya), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Victor Moses (Nijerya), Max Kruse (Almanya), Vedat Muric (Kosova), Michael Frey (İsviçre), Allahyar Sayyadmanesh (İran) yer alıyor.

HÜCUM HATTI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti.

Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı.

Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı.

Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi.

Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı.

Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti.

Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.

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