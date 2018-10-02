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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA ÖZEL - Aytekin KALENDER
02.10.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Fenerbahçe galibiyetinin mimarları konuştu!

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Fenerbahçe galibiyetinin mimarları konuştu!

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında dün akşam Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Çaykur Rizespor’da galibiyetin mimarlarından forvet oyuncuları Braian Samudio ve Vedat Muriç, "Bu galibiyeti çok bekledik" dedi.

Fenerbahçe’ye karşı 3 golün 2’sini atan Braian Samudio ve Vedat Muriç, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor’un Fenerbahçe’yi kendi sahasında 3-0 yendiği müsabakada 1 gol atan ve 1 de asist yapan Braian Samudio, ligdeki gol sayısını 2’ye çıkardı. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1’inci Lig’de gol kralı olan Samudio, Süper Lig’de de gol kralı olmak istediğini ancak öncelikli hedefinin takım başarısı olduğunu belirtti. Samudio, "Tabii ki kendi hedeflerim var, gol kralı olmak isterim ancak benim için öncelikli olan takımın başarısıdır. Takımın başarısı olduktan sonra kişisel başarılar birlikte geliyor. Dün akşamki maçtan sonra hep beraber mutlu olduk. Takım başarısının ardından futbolcu olarak şahsi başarılarım da olacak" dedi.

Takımın başına Okan Buruk’un geçmesiyle beraber oyun anlayışlarında değişme olduğunu belirten Samudio, "Fenerbahçe karşısında takım halinde çok iyi defans ve atak yapan, kompakt bir şekilde oynanan bir takım vardı. Bu hocamızın mentalitesine bağlı bir şey. Biz yeni hocamız ile beraber yeni başarılara odaklandık. Takımımızı alt sıralardan üst sıralara taşımaya odaklandık. Bir futbolcunun her zaman daha iyi yerlere ulaşma hedefi vardır. Benim de daha iyi yerlere gelme hedeflerim var. Şu an Rizespor’dayım ve kendi işimi en iyi şekilde yapmaya, takımıma katkı vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

MURİÇ: "BU GALİBİYETİ ÇOK BEKLEDİK"

Çaykur Rizespor’un golcü oyuncusu Vedat Muriç de Fenerbahçe maçında açılış golünü atarak, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 2’nci golünü kaydetti. Gol anını anlatan Vedat Muriç, topu kalenin içinde görmenin ayrı bir duygu olduğunu ifade ederek, "Dün akşamki golde de aynısı oldu. İnsan o an her şeyi unutuyor. Gol attığım için mutluyum. Takımın galibiyet hasretini bitirdiğimiz için mutluyum. İnşallah Kayserispor maçında da üç puan alıp bu galibiyeti daha değerli kılacağız. Takımın havası çok iyi. Dün aldığımız galibiyetten sonra herkesin neşesi yerinde. Bu galibiyeti çok bekledik, hasrettik. İnşallah Kayserispor maçını da kazanarak takımın havasını, moralini yüksek tutacağız" ifadelerini kullandı.

Her futbolcunun büyük takımlarda oynamak isteyeceğini belirten Muriç, "Benim hedefim de büyük takımlarda oynamak. Ama benim hayat felsefemde şu var. Bulunduğum yerde başarılı olmayı düşünüyorum. Şu an Çaykur Rizespor formasını giyiyorum, Rizespor için ter döküyorum. Bu takım ne kadar başarılı olursa ben de kendimi o kadar başarılı ve mutlu hissedeceğim. Takım olarak başarılı olduğunuz zaman zaten 1-2 futbolcu büyük takımlara transfer yapıyor" dedi.

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