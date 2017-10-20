Fenerbahçe Galatasaray'ın geleceğini aldı! Minik Muslera...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın gelecekte A takıma hazırladığı oyuncularına sahip çıktı. Galatasaray A takımı antrenmanlarına çıkan ve geleceğin Muslera'sı olarak gösterilen Halil Yiğit Yitmez performansı ile tüm oyuncuların ve yöneticilerin gözdesiydi. U-17 takımında parmakla gösteriliyordu. Fakat sezon başından bu yana yapılan 5 maçta kendisine sürekli oynatılacağı sözü verilmesine rağmen en son Beşiktaş ile yapılacak karşılaşmada forma giyeceğini ilettiler.

Fakat Beşiktaş maçında da oynatılmayınca kaleci çalıştırıcıları Mehmet Bölükbaşı ve Hakan'a giderek "Hocam ben yine oynatılmadım" demesi üzerine teknik adamlar "Sen oynatılmayınca hep böyle yapıyorsun" diyerek tepki gösterdiler. Bunun üzerine genç oyuncu bonservisi istedi. Kaleci çalıştırıcıları bonservisini vererek yolladılar.

Aynı şekilde Kudret Oben Saraçoğlu orta saha ikili arkası oynuyordu. Milli takıma seçilmişti. U-17 ile Hindistan'a gidecekti. Fakat son anda Altınordu takımından bir oyuncu yerine alınmış ve üzgün şekilde takımına dönmüştü. Galatasaray alt yapısından teknik adamlığını yapan Ceyhun Müderrisoğlu ise "Sen yetersizsin. Sen yeterli mi zannediyorsun. Bu nedenle milli takıma alınmadın." diyerek motive amaçlı laf etmesi üzerine "Hocam beni de kaleci Halil Yiğit gibi bırakın. Gidelim. İstenmediğimiz ve takdir edilmediğimiz yerde durmayalım. Sizde üzülmeyin" diyerek bonservisini alması tepkilere neden oldu.

Fakat bonservislerini aldıklarının 1 gün sonrasında ise Fenerbahçe'deki arkadaşlarının isteği üzerine sarı lacivertli kulübe giderek sözleşme imzaladılar.

Şimdi Galatasaray'da geleceğin muslerası olarak gösterilen kaleci Halil Yiğit yitmez ve orta saha oynayan K.Oben Saraçoğlu şimdi sarı lacivertli formayı giyerek başarılara imza atıyorlar. Galatasaray yönetimi ise alt yapıda revizyon yaparak Beşiktaş Alt yapısından transfer ettiği Emrah Bayraktar'ı göreve getirerek bu tür olayların yaşanmasının önünü almaya çalıştı.