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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
04.05.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek finale yükseldi!

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek finale yükseldi!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.

Salon: Metro Enerji 

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş 

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Plum 12, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 10, Zandalasini 4, Stokes 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz 

Galatasaray: Işıl Alben 2, İrem Naz Topuz, Fahriya Abdi 18, Macaulay 11, İnci Güçlü 4, Grigalauskyte 12, Şerife Alperi Onar 4, Sinem Ataş 

1. Periyot: 11-12 
Devre: 27-25 
3. Periyot: 35-43 

Fenerbahçe, Galatasarayı eleyerek finale yükseldi

İki takımın da hücumda tutuk başladığı maçın 5. dakikası 4-4 beraberlikle geçildi. Fenerbahçe, Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle 8. dakikada 4 sayılık (8-4) fark buldu. Ancak Galatasaray Fahriya Abdi ve Macaulay'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 12-11 önde tamamladı. 

Müsabakanın ikinci çeyreğinde Fenerbahçe Stokes ve Ayşe Cora, Galatasaray ise Fahriya Abdi, Şerife Alperi Onar ve Grigalauskyte ile skor üretti. Karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelenin 15. dakikasını sarı-lacivertli takım 20-19 önde geçti. Ev sahibi takım, 17. dakikanın başında ise Birsel Vardarlı Demirmen'in 3 sayılık basketiyle 6 sayılık fark yakaladı: 25-19. Karşılıklı basketlerle devam eden periyot Fenerbahçe'nin 27-25'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

Mücadelenin ikinci yarısı çekişmeli başladı. Karşılıklı basketlerin atıldığı müsabakanın 25. dakikasını Fenerbahçe 35-34 üstünlükle geride bıraktı. Maçın 26. dakikasında Işıl Alben'in basketiyle 36-35 öne geçen Galatasaray, Grigalauskyte'nin elinden skor bularak 29. dakikada 5 sayılık fark (35-40) yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Fahriya Abdi'nin son saniye üçlüğü ile çeyreği 43-35 önde bitirdi. 

Karşılaşmanın son çeyreği büyük bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe'nin dış atışlarda isabet sağlayamadığı maçın 37. dakikasında Galatasaray ilk kez çift haneli fark elde etti: 41-51. Rakibine Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 39. dakikada farkı 2 sayıya (49-51) indirdi. Aynı dakika içinde Galatasaray'ın top kaybını iyi değerlendiren ev sahibi takım, hızlı hücumdan 3 sayı çıkardı ve bitime 1 dakika 33 saniye kala 52-51 öne geçti. Müsabakanın tamamlanmasına 3 saniye kala Zandalasini ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, mücadeleyi 54-51 kazandı. 

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve bazı yöneticiler de tribünden izledi. 

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