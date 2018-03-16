Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde Fenerbahçe üstünlüğü!
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 387. kez karşı karşıya gelecek.
Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.
LİGDE 122. SINAV
Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere
sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.
SON 10 MAÇTA EŞİTLİK VAR
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 4'ü berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer galibiyet elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)
06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1
25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2)
18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2
08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0
25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0
AZİZ YILDIRIM'IN 53. GALATASARAY DERBİSİ
Fenerbahçe, kulüp başkanı Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray ile şu ana kadar 52 derbi oynadı.
Bu karşılaşmaların 22'sini kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 müsabakada berabere kaldı, 17 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek'in yerine başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ise ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.
MART AYINDA 52. DERBİ
İki takım, yarın yapacakları maçla mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar, 109 yıllık rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.
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