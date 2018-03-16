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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde Fenerbahçe üstünlüğü!
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Futbol
aa-spor
16.03.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde Fenerbahçe üstünlüğü!

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Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde Fenerbahçe üstünlüğü!

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 387. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

LİGDE 122. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere
sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

SON 10 MAÇTA EŞİTLİK VAR

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 4'ü berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer galibiyet elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)
06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1
25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2)
18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2
08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0
25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0


AZİZ YILDIRIM'IN 53. GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe, kulüp başkanı Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray ile şu ana kadar 52 derbi oynadı.
Bu karşılaşmaların 22'sini kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 müsabakada berabere kaldı, 17 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek'in yerine başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ise ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

MART AYINDA 52. DERBİ

İki takım, yarın yapacakları maçla mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar, 109 yıllık rekabette mart ayında 51 kez karşılaşırken Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle yanıt verdi.

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