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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Galatasaray ortaklığı şampiyonluk getirdi

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Fenerbahçe - Galatasaray ortaklığı şampiyonluk getirdi

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan 4x400 takımının sporcuları ezeli rakiplerde forma giyiyor.

Son 150 metredeki inanılmaz atağıyla altın madalyanın kazanılmasında başrolü oynayan İlyas Çanakçı ile Berke Akçam F.Bahçe’de, Kubilay Ençü ve Oğuzhan Kaya ise G.Saray’da koşuyor. Çanakçı, “İlk 200 metreyi seyredenler umudunu yitirmiş olabilir ama ben kazanacağımı biliyordum” dedi.

F.BAHÇE ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet Türkiye’ye bu kez tarihi bir başarıyı getirdi... Toplam 10 madalya kazandığımız Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nın en unutulmaz müsabakası olan erkekler 4x400 metre bayrak yarışında koşan dört sporcumuzun ikisi Fenerbahçeli, ikisi Galatasaraylı... Son 150 metrede yaptığı inanılmaz atakla altın madalya kazanılmasında büyük pay sahibi olan İlyas Çanakçı ile Berke Akçam sarı lacivertli kulüpte, Oğuzhan Kaya ve Kubilay Ençü de sarı kırmızılı formayı terletiyor.

‘Türk bitti demeden bitmez’

3.08.34’lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan bayrak takımının son sporcusu olan İlyas Çanakçı, yarışı kazanacağından emin bir şekilde piste çıktığını söyledi. Çanakçı, “Özellikle son dünya şampiyonu İtalyanlar çok iddialıydı. Yarışın ilk 200 metresini izleyenler belki umudunu yitirmiş olabilir ama ben kazanacağımı biliyordum. En önemli yerde çıkış yaptım ve kazandım. Avrupa Şampiyonası’nda herkese şunu gösterdik; Türk bitti demeden bitmez” diye konuştu.

Antrenör Baş: Madalya sürpriz değil

İlyas Çanakçı, “Sen ve Berke Fenerbahçeli, Oğuzhan ve Kubilay ise Galatasaraylı; birbirinize takıldığınız oluyor mu?” sorusu üzerine de, “Bizim aramızda en ufak bir sorun olmaz. Farklı takımlarda koşuyoruz ama kardeş gibiyiz” dedi. 20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Teknik Direktörü Ahmet Ali Baş ise kazanılan başarıda sporcuların kulüplerinde görev yapan antrenörlerin büyük rol oynadığını vurgulayan Baş, “Sporcularımızın hepsi kulüplerinden hazır gelmişti. Antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Madalya bekliyorduk ama renginin ne olacağını bilmiyorduk. Altın kazanabileceğimizi yarış başladıktan sonra anladım. İlyas’ın son 150’de birinci olacağını hissettim” dedi.

Fenerbahçe - Galatasaray ortaklığı şampiyonluk getirdi

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