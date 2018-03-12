Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı, ligde dengeleri değiştirecek. Ezeli rekabetin sahaya yansıyacağı derbi mücadelesinde atmosfer her zamanki gibi görülmeye değer olacak. 18 senedir Fenerbahçe'nin sahasından galip olarak ayrılamayan Galatasaray, bu sene bu talihini değiştirmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, derbinin bilet fiyatları ve karşılaşma öncesinden merak edilen bazı bilgiler
Fenerbahçe Galatasaray maçı, Türk futbolseverlere heyecan dolu bir akşam yaşatacak. Ülker Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan mücadele, sadece Türkiye değil yurtdışında haftanın karşılaşması olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
DERBİNİN BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.
Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.
Bilet fiyatları şöyle:
Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira
GALATASARAY KADIKÖY'DE 18 SENEDİR GALİP GELEMİYOR
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı. Yani Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yaklaşık 18 senedir yenemiyor.
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