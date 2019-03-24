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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.03.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Derbide rekor bilet

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Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Derbide rekor bilet

Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Fenerbahçe-Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Peki taraftarların merak ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi ne zaman ve saat kaçta? Derbi biletleri ne kadar? İşte bazı bilgiler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig 28. hafta karşılaşmalarını açıkladı. Böylece ezeli rakipler Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihi de belli oldu. Önümüzdeki aylarda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı Kadıköy’de oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken derbi bilet fiyatları da merak edilmeye başlandı. Peki, futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşma tarihi de belli oldu. İki dev rakibin sezonun ilk yarısında oynadığı derbi mücadelesi 2-2 sona ermişti. İşte merak edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi ve saati ile ilgili bilgiler... 

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de 5 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Derbi için rekor bilet: 11 bin 950 TL

Fenerbahçe Yönetimi, Kadıköy’deki maçlar için çeşitli ağırlama paketleri hazırlıyor. Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, 28. haftadaki Galatasaray derbisi için hazırladığı en üst seviye paketle bilet fiyatında rekor kıracak. Stada transfer, oyuncularla fotoğraf çekimi ve maçta oynanan topun hediye edilmesi gibi ayrıcalıkların sunulacağı paket tam 11 bin 950 TL!

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