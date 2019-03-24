Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Derbide rekor bilet
Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Fenerbahçe-Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Peki taraftarların merak ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi ne zaman ve saat kaçta? Derbi biletleri ne kadar? İşte bazı bilgiler...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig 28. hafta karşılaşmalarını açıkladı. Böylece ezeli rakipler Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihi de belli oldu. Önümüzdeki aylarda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı Kadıköy’de oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken derbi bilet fiyatları da merak edilmeye başlandı. Peki, futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşma tarihi de belli oldu. İki dev rakibin sezonun ilk yarısında oynadığı derbi mücadelesi 2-2 sona ermişti. İşte merak edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi ve saati ile ilgili bilgiler...
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de 5 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
Derbi için rekor bilet: 11 bin 950 TL
Fenerbahçe Yönetimi, Kadıköy’deki maçlar için çeşitli ağırlama paketleri hazırlıyor. Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, 28. haftadaki Galatasaray derbisi için hazırladığı en üst seviye paketle bilet fiyatında rekor kıracak. Stada transfer, oyuncularla fotoğraf çekimi ve maçta oynanan topun hediye edilmesi gibi ayrıcalıkların sunulacağı paket tam 11 bin 950 TL!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle