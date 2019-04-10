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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.04.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Galatasaray maçı için bilet fiyatları belli oldu!

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Fenerbahçe Galatasaray maçı için bilet fiyatları belli oldu!

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı için bilet fiyatları belli oldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 6 kategoride bilet satışı gerçekleştirecek olan Passo, en düşük bilet fiyatını 150 TL olarak belirledi. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçı için bilet fiyatları ve karşılaşmaya dair detaylı bilgiler

Fenerbahçe Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ederken bilet fiyatları için Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru gerçekleştirildi. Peki, bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet fiyatları ne kadar olarak belirlendi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da oynanacak Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 28. hafta maçının biletleri bugün saat 11.00’da satışa çıkıyor.

Biletler;

10.04.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (1 adet bilet),

11.04.2019 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell faturalı abonelerine (1 adet bilet),

12.04.2019 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:

MİSAFİR TRİBÜNÜ                                                  :150.00  TL
FENERIUM ÜST H-I BLOK                                       :160,00 TL
FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ H BLOK                :280,00 TL
FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ  G BLOK               :330.00 TL
FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ F BLOK                 :375,00 TL
FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ E BLOK                  :600.00 TL

ERGÜN PENBE'DEN DERBİ İTİRAFI

Yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili geçmişte yaşanan rekabetin anıları bir bir ortaya çıkıyor.

Bir YouTube kanalında canlı yayına katılan Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Ergün Penbe derbi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı eski yıldız Ergün Penbe’nin "90+4 Futbol"da 6-0’lık derbi ile ilgili anlattıkları ve Hasan Şaş ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.

İşte o açıklamalar;

"Hala Kadıköy’de 20 yıl sonra bakıyoruz galibiyetimiz yok. Bu bizim için üzücü bir durum. Kadıköy’e gittiğimiz zaman ister istemez psikolojik baskı oluyor. Bu sene de mi olmayacak, acaba büyü mü var diyorsunuz. Bir maçta yine çok iyiyiz. Kezman sağ çaprazdan girdi önünü kapatmıştım vurdu çarptı gol oldu. Hasan’a döndüm. Hasan yine mi gol oldu dedim. Hangisi olmadı ki abi dedi... Seneler geçtikçe çok baskı yaratmış oluyor. Yenememe baskısı oluyor orada bir baskı var. Hakem baskısı da oluyor. Hakemler takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullanıyorlar. Bunları üst üste ekleyince sonuç bu oluyor. Bu arada 6-0’lık maçta oynadım, oynamaz olaydım."

"FENERBAHÇE 1-0 ÜSTÜN ÇIKIYOR KADIKÖY’DEKİ MAÇLARA"

Derbi tahmini olarak ise Penbe, "Kağıt üzerinde ne kadar favori olursanız olun sonucu bilmek zor. Fenerbahçe 1-0 üstün çıkıyor Kadıköy’deki maçlarda. Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray var. Bu sene umutluydum ama Luyindama Marcao olmaması sıkıntı. Kurulu düzeni vardı Galatasaray’ın ve bozuldu" şeklinde konuştu.

Fatih Terim’in derbide stoperde Semih’le başlayacağını düşündüğünü belirten Ergün Penbe, Fernando’nun defansta olmayacağını ifade etti. Galatasaraylı eski yıldız; "Duruşu ve oyun karakteri ile Martin Linnes’i kendime benzetiyorum" açıklamasını da yaptı.

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