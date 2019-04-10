Fenerbahçe Galatasaray maçı için bilet fiyatları belli oldu!

Fenerbahçe Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ederken bilet fiyatları için Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru gerçekleştirildi. Peki, bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet fiyatları ne kadar olarak belirlendi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da oynanacak Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 28. hafta maçının biletleri bugün saat 11.00’da satışa çıkıyor.



Biletler;



10.04.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (1 adet bilet),



11.04.2019 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell faturalı abonelerine (1 adet bilet),



12.04.2019 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.



Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:



MİSAFİR TRİBÜNÜ :150.00 TL

FENERIUM ÜST H-I BLOK :160,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ H BLOK :280,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ G BLOK :330.00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ F BLOK :375,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ E BLOK :600.00 TL

ERGÜN PENBE'DEN DERBİ İTİRAFI

Yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili geçmişte yaşanan rekabetin anıları bir bir ortaya çıkıyor.

Bir YouTube kanalında canlı yayına katılan Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Ergün Penbe derbi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı eski yıldız Ergün Penbe’nin "90+4 Futbol"da 6-0’lık derbi ile ilgili anlattıkları ve Hasan Şaş ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.

İşte o açıklamalar;

"Hala Kadıköy’de 20 yıl sonra bakıyoruz galibiyetimiz yok. Bu bizim için üzücü bir durum. Kadıköy’e gittiğimiz zaman ister istemez psikolojik baskı oluyor. Bu sene de mi olmayacak, acaba büyü mü var diyorsunuz. Bir maçta yine çok iyiyiz. Kezman sağ çaprazdan girdi önünü kapatmıştım vurdu çarptı gol oldu. Hasan’a döndüm. Hasan yine mi gol oldu dedim. Hangisi olmadı ki abi dedi... Seneler geçtikçe çok baskı yaratmış oluyor. Yenememe baskısı oluyor orada bir baskı var. Hakem baskısı da oluyor. Hakemler takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullanıyorlar. Bunları üst üste ekleyince sonuç bu oluyor. Bu arada 6-0’lık maçta oynadım, oynamaz olaydım."

"FENERBAHÇE 1-0 ÜSTÜN ÇIKIYOR KADIKÖY’DEKİ MAÇLARA"

Derbi tahmini olarak ise Penbe, "Kağıt üzerinde ne kadar favori olursanız olun sonucu bilmek zor. Fenerbahçe 1-0 üstün çıkıyor Kadıköy’deki maçlarda. Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray var. Bu sene umutluydum ama Luyindama Marcao olmaması sıkıntı. Kurulu düzeni vardı Galatasaray’ın ve bozuldu" şeklinde konuştu.

Fatih Terim’in derbide stoperde Semih’le başlayacağını düşündüğünü belirten Ergün Penbe, Fernando’nun defansta olmayacağını ifade etti. Galatasaraylı eski yıldız; "Duruşu ve oyun karakteri ile Martin Linnes’i kendime benzetiyorum" açıklamasını da yaptı.