Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek
Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.
Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Cüneyt Çakır görev yapacak.
Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle