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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
11.04.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde karaborsa bilet fiyatları uçtu

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde karaborsa bilet fiyatları uçtu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izlemek isteyenler küçük bir serveti de gözden çıkarmak zorunda. Görüş açısı netleştikçe ücret normal fiyatın 10 katına çıkabiliyor.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisiyle fırsatçılara gün doğdu. Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde karaborsa piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Sarılacivertli kulüp bilet fiyatlarını en düşük 150 en yüksek 600 TL olarak açıklarken internet üzerinden yapılan satışlarda en ucuz bilet 500 TL'den işlem görüyor. Büyük derbide statta olmak istiyorsanız en kötü koltuklar için bu fiyatı gözden çıkarmanız gerek. Derbiyi biraz daha iyi bir tribünde biraz daha iyi bir koltukta izlemek istiyorsanız fiyat ciddi şekilde yükseliyor.

EN PAHALISI FENERIUM ALT

Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünlerinde fiyatlar 1200 TL'den başlıyor, koltuğunuzun güzelliğine göre 2 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu bedel, normal bilet fiyatının 10 katından fazlasına denk geliyor. Görüş açısı en güzel tribünler olan Fenerium Alt ve Maraton Alt'ta ise normal bilet fiyatları 280 ila 600 TL arasında... Ancak karaborsada bu koltukların değeri katlandıkça katlanıyor. En ucuz alt tribün koltuğu 2500 TL... Koltuğunuz santra yuvarlağına yaklaştıkça fiyat da artıyor. Fenerium Alt tribününde 4 bin TL'ye kadar karaborsa bilete rastlamak mümkün.

11.00'DE ÇIKTI, 11.02'DE BİTTİ

Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletlerinden çok küçük bir bölüm (300 adet) dün sabah saat 11.00'de satışa çıktı. Fenerium üst ve alt tribünlerinden 6 blokta yapılan sınırlı sayıdaki satış, 2 dakika içinde sona erdi. Bilet satış sitesine hücum eden taraftarlar, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkan biletleri 120 saniye içinde bitirdi. Bilet satışı bugün aynı saatte Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri için yapılacak. Yine çok az sayıda bilet çıkacak. Yarın ise genel satışa çıkacak biletlere yoğun ilgi olması bekleniyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde karaborsa bilet fiyatları uçtu

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