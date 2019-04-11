Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi ülkelerde yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi birçok ülkede yayınlanacak.
Türkiye nefesini tuttu, gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.
Pazar günkü derbi şu ülkelerde yayınlanacak: İtalya, İngiltere, Portekiz, G.Afrika, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Fransa, Rusya, Polonya, Avusturya, İsrail, G.Amerika, Azerbaycan ve Brezilya.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle