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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.03.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de 5 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de 5 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Federasyon, 5 haftalık programı açıkladı. İşte maçlar;

- 27. hafta: 

5 Nisan Cuma: 
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park) 

6 Nisan Cumartesi: 
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül) 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları) 
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) 

7 Nisan Pazar: 
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova) 
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı) 
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 

8 Nisan Pazartesi: 
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi) 

- 28. hafta 

12 Nisan Cuma: 
20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 

13 Nisan Cumartesi: 
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi) 
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye) 
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park) 

14 Nisan Pazar: 
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya) 
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya) 
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) 

15 Nisan Pazartesi: 
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir) 

- 29. hafta 

19 Nisan Cuma: 
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 

20 Nisan Cumartesi: 
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar) 
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) 
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova) 
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom) 

21 Nisan Pazar: 
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) 
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları) 

22 Nisan Pazartesi: 
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül) 

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak

- 30. hafta 

26 Nisan Cuma: 
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 

27 Nisan Cumartesi: 
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya) 
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker) 

28 Nisan Pazar: 
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park) 

29 Nisan Pazartesi: 
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya) 
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye) 

- 31. hafta 

3 Mayıs Cuma: 
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül) 

4 Mayıs Cumartesi: 
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı) 
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 

5 Mayıs Pazar: 
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar) 
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova) 
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom) 

6 Mayıs Pazartesi: 
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları) 
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park) 

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