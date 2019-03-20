Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de 5 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin de 5 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
Federasyon, 5 haftalık programı açıkladı. İşte maçlar;
- 27. hafta:
5 Nisan Cuma:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
- 28. hafta
12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
- 29. hafta
19 Nisan Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
- 30. hafta
26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
- 31. hafta
3 Mayıs Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
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