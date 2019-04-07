Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?
GeriSpor Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
07.04.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadeleye kısa bir süre kala, maça dair tarih ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Her iki ekibin de üç puan için sahada olacağı dev derbi öncesi futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçına ilişkin detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hakemi ise henüz belli olmadı.

MARCAO VE LUYİNDAMA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Galatasaraylı futbolcu Marcao, karşılaşmanın 70. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon 4. kez sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta görev yapamayacak. Marcao, gördüğü sarı kart nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer stoperi Christian Luyindama da Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?

Mustafa Kaplan: "Hasan Ali'nin golüne..."

Everton, Arsenal'ı tek golle geçti

Hasan Ali Kaldırım: "Kendimi 22 yaşında gibi hissediyorum"