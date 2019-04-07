Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadeleye kısa bir süre kala, maça dair tarih ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Her iki ekibin de üç puan için sahada olacağı dev derbi öncesi futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçına ilişkin detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hakemi ise henüz belli olmadı.
MARCAO VE LUYİNDAMA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Galatasaraylı futbolcu Marcao, karşılaşmanın 70. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de bu sezon 4. kez sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta görev yapamayacak. Marcao, gördüğü sarı kart nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın diğer stoperi Christian Luyindama da Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.
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