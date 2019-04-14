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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.04.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları başta olmak üzere Türk futbolseverlerin günlerdir büyük bir heyecanla beklediği derbi günü geldi çattı. Şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe’nin evine konuk olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’deki tüm dengeleri değiştirecek olan Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı için nefesler tutuldu. Dev mücadele bugün gerçekleşecek. Fatih terim, orta alanın dirençsiz kalacağını düşünerek Fernando'yu stoperde oynatmaktan vazgeçti. Brezilyalı futbolcu, Badou Ndiaye ile birlikte yine orta alanda görev yapacak. Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda savunmanın ortasında Donk'un partneri ise Ahmet Çalık olacak. Fatih Terim'in maç eksiğinden dolayı Nagatomo'yu da kulübede oturtacağı gelen bilgiler arasında. Bu durumda Linnes yine sol bekte olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu’nda oynanacak derbilerin derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. 14 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

YANAL KADROYU ŞEKİLLENDİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği 11’i netleştirdi. MKE Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Mehmet Ekici’nin yerine Miha Zajc’ın görev alması bekleniyor. Yanal’ın Zajc’ın arkasında Tolgay Arslan ve Mehmet Topal’a forma verecek. Ersun Yanal, son haftalarda performansı sebebiyle eleştirilen Victor Moses’i yedek soyundurması bekleniyor. Yanal Moses’i yedek soyundurursa yerine Valbuena forma giyecek. Tecrübeli teknik adamın savunma hattında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Yanal, stoperde tercihini Serdar Aziz - Skrtel ikilisine, sağ bekte Isla, sol bekte Hasan Ali’ye görev verecek.

KALE VOLKAN’A EMANET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tecrübesi ve takımda olan üstünlüğü sebebiyle kaleyi Volkan Demirel’e emanet edecek. Son dönemde kalede Harun Tekin’e şans veren Yanal, Ülker Stadyumu’nda oynanan derbilerde yenilgisi bulunmayan Volkan Demirel, kaleyi koruyacak.

Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisine şu 11’le çıkması bekleniyor: ”Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Zajc, Valbuena (Moses), Soldado.”

FREY VE MEHMET EKİCİ YOK

Sarı-Lacivertli ekipte Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Michael Frey ile geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart ile cezası duruma düşen Mehmet Ekici, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

ALİ PALABIYIK İLK KEZ

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçta ilk kez görev yapacak. Daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında düdük çalan Ali Palabıyık, Ülker Stadyumu’nda ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Palabıyık, kariyerindeki son derbisine 23 Eylül 2017’de yine Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıktı. Söz konusu maçta Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

164 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 164 müsabakadan 63’ü sarı lacivertli ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray 51 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 50 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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