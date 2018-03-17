CANLI | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.
KADROLAR
Fenerbahçe 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
G.SARAY TARAFTARLARINDAN ANLAMLI PANKART
Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu’nda ‘Çanakkale ruhu Afrin’de’ ve ‘Çanakkale’den Afrin’e Mehmetçik ve millet el ele’ pankartları açtı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray’da 2 bin 100 taraftar takımını desteklemek için Kadıköy’e geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla Afrin’deki Mehmetçikleri unutmadı. Taraftarlar, ‘Çanakkale ruhu Afrin’de’ ve ‘Çanakkale’den Afrin’e Mehmetçik ve millet el ele’ pankartları açtı.
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