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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.05.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu hafta oynanan maçların ardından yaptırımları duyurdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kurula sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında yapılan maçların ardından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle disipline verildiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor, Adana Demirspor ve Balıkesirspor Baltok'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevkine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da Giresunspor maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle; 

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 5- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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 7- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 8- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 9- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 10- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDKya sevk edildi

12- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihli FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-TOKATSPOR A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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16- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 18- MANİSASPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MERT ÇAPAR'ın 04.05.2019 tarihinde oynanan KÖRFEZSPOR KULÜBÜ-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3 Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3 Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- GEBZESPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR-GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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