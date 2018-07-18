Fenerbahçe Fulham'ı ezdi geçti
Fenerbahçe, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'de perdeyi Giuliano şık golüyle açtı. Ardından hasan Ali Kaldırım'ın golüyle ilk devreyi 2-0 önde kapayan Phillip Cocu'nun ekibi, 75. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 21 Temmuz Cumartesi Günü Feyenoord ile Ülker Stadyumu'nda oynayacak.
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