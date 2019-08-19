Son Dakika: Fenerbahçe, Frey'in Nürnberg'e kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Michael Frey'i Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Fenerbahçe, Michael Frey'in Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Satın alma opsiyonunun rakamına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'le her konuda anlaşan İsviçreli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitmişti.
Burada yapılan son görüşmelerin ardından Frey resmi sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan resmi açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Michael Frey, Almanya’nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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