Fenerbahçe Frey’e kulüp bulamıyor
Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişime gitmek isteyen Fenerbahçe'de Michael Frey hüsranı yaşanıyor.
Sarı- Lacivertliler geçen sezon başında tam 18 milyon lira bonservis bedeli ödeyip Zurich'ten aldığı İsviçreli forvete müşteri bulamıyor.
YANAL KESİNLİKLE İSTEMİYOR
ERSUN Yanal'ın kesinlikle takımda istemediği Frey için 7-8 Süper Lig kulübüyle görüşen yönetim 'bedelsiz kiralama' önerisinde bulundu. Ancak alınan yanıtlar hep olumsuz oldu.
İşviçreli futbolcu Fenerbahçe'de çıktığı 22 maçta 5 gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.
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