Fenerbahçe frene bastı!
Fenerbahçe, transfer döneminde şu ana kadar istediğini elde edemezken, bu durum, finansal fair play kriterlerine uyma zorunluluğundan ortaya çıktı... Sarı lacivertliler, bu nedenle ara transferde nihai adımları ertelemeye karar verdi.
Yönetim, ekonomik açıdan daha doğru hamleler yapabilmek için Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği’nin yapılandırma projesinin hayata geçmesini bekliyor. Buradan nasıl bir finansal tablonun ortaya çıkacağını görmek isteyen sarı lacivertliler ay sonuna kadar beklemede kalacak.
TRANSFER ŞART AMA...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün kulübün televizyonunda yapacağı camiaya sesleniş programında transferlerle ilgili görüşlerini ve çalışmaların hangi aşamada olduğunu aktaracağı belirtiliyor. Bir yandan da Tolgay ve Serdar Aziz transferi için uğraşan sarı lacivertliler iki kulübün de zorluk çıkarması nedeniyle bu transferleri noktalayabilmiş değil. Sarı lacivertlilerde transferlerin ay sonuna doğru netleşleşmesi bekleniyor. Görüşme yapılan oyuncuların durumu önümüzdeki günlerde masaya yatırılacak ve bir karar verilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle