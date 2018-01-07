Fenerbahçe fizik olarak da ezecek!

Fenerbahçe'de, Antalya’da devam eden devre arası kampı alışılmadık görüntülere sahne oluyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, ilk yarının son haftalarında söylediği gibi, kampta futbolcularına bol bol tekrar yaptırarak oyun taktiğini ezberletiyor ve fizik kondisyon çalışmaları yaptırıyor. Tecrübeli çalıştırıcı taktik idmanları sırasında futbolcularıyla sık sık konuşarak, saha içinde durmaları gereken yer konusunda uyarılarda bulunuyor.

İkinci yarıda adeta makine düzeninde oynayan bir Fenerbahçe oluşturmayı amaçlayan Kocaman’ın bir diğer hedefi de fizik kondisyon seviyesini en üst düzeye çekmek.

9 günlük kampta 16 antrenman, 1 maç

Antrenmanlarda kondisyon yüklemesi yaptıran Aykut Kocaman, yardımcılarına, ‘Bu takım ikinci devre fiziksel olarak rakiplerini ezecek’ mesajını verdi.

Fizik kondisyon ve taktik açıdan eksiklerini bu kampta gidermek isteyen Kocaman, bu süreçte yapılacak hazırlık maçlarının çalışma ritmini bozabileceği endişesiyle

sadece son güne bir tane özel karşılaşma koydurdu. Sarı lacivertli takım, 9 gün sürecek kampın 8 gününde toplam 16 antrenman yapacak, tek hazırlık maçını 13 Ocak’ta Arnavutluk takımı Kukesi ile oynayacak.

‘Yemek ye, uyu, çalış sonra bunları tekrarla!’

Aslında sarı lacivertli takımın kampının futbolcular açısından ne denli zorlu ve disiplinli geçtiğini en net biçimde Roman Neustaedter anlattı. Dün basın toplantısı düzenleyen Rus futbolcu, gazetecilerin, “İkinci devre hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusu üzerine, şu ilginç ifadeleri kullandı:

“Çok sert antrenmanlar yapıyoruz. Kampımız ‘yemek ye, uyu, idman yap, sonra bunları tekrarla’ şeklinde geçiyor.” Aykut Kocaman Antalya kampında, başta Mehmet Ekici olmak üzere ilk yarıda fazla kullanamadığı oyuncuları da takıma iyice kazandırmayı hedefliyor.