Fenerbahçe, Fırat Aydınus'la bu sene 4 maçta...
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Fırat Aydınus ile Fenerbahçe bu sezon çıktığı 4 resmi maçı da kazanamadı, işte detaylar...
Başakşehir - Sivasspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş - Kayserispor / Barış Şimşek
Akhisarspor - Galatasaray / Ali Palabıyık
Fenerbahçe'nin iç sahada Bursaspor'u konuk edeceği karşılaşmaya ise Fırat Aydınus atandı.
Fenerbahçe, Fırat Aydınus yönetiminde bu sene çıktığı 4 maçı da kazanamazken, son 3 maçta sahadan gollü beraberliklerle ayrıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle