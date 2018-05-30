Fenerbahçe finalin kıyısında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe finalin kıyısında
GeriBasketbol Fenerbahçe finalin kıyısında
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
30.05.2018 - 23:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe finalin kıyısında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe finalin kıyısında

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, normal süresi 80-80 biten maçta Banvit'i uzatma bölümü sonunda 98-93 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı eşleşmenin üçüncü karşılaşması, Banvit'in ev sahipliğinde 1 Haziran Cuma günü saat 20.45'te Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Banvit, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 3. dakikayı 8-3 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda boyalı alanı iyi savunan sarı-lacivertli ekip, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından, Wanamaker'ın da dış atışlardan bulduğu basketlerle 9. dakikada eşitliği sağladı: 15-15. Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle ilk çeyreği 18-15 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Wanamaker ve Vesely'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı 7 sayıya (22-15) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve pota altından bulduğu sayılarla 6-0'lık seri yakalayan Banvit, Vidmar'ın etkili oyunuyla 18. dakikada yeniden öne geçti: 32-33. Çabuk toparlanan, boyalı alandan Guduric ve Sloukas ile isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, 24. dakika 43-43 eşitlikle geçildi. Thomas'ın arka arkaya ürettiği sayılarla Banvit, 27. dakikada tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 48-50. Tam saha pres yapan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Doğuş, kaptığı toplarla sayılar buldu ve final periyoduna 60-56 önde girdi.

Son çeyreğe Nunnally'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikayı 64-56 önde geçti. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan Banvit, Rautins'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 35. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 69-70. İyi oyununu sürdüren Banvit, 38. dakikada farkı 5 sayıya taşıdı: 72-77. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada normal sürenin sona ermesine 9 saniye kala Wanamaker'ın turnikesiyle Fenerbahçe Doğuş eşitliği sağladı: 80-80. Son hücumda Banvit, topu iyi kullanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Wanamaker ve Sloukas ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, 42. dakikayı 86-83 üstün geçti. Banvit, 44. dakikada Taylor'ın basketiyle beraberliği (88-88) yakalasa da Fenerbahçe Doğuş, Sloukas ve Wanamaker'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla sahadan 98-93 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Alper Özgök

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed, Guduric 16, Nunnally 8, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 10, Barış Hersek, Wanamaker 24, Egehan Arna, Vesely 16, Sinan Güler, Sloukas 18

Banvit: Taylor 13, Rautins 22, Thomas 12, Caloiaro 14, Vidmar 13, Can Altıntığ, Rıdvan Öncel 7, Şehmus Hazer 7, Tolga Geçim, Kulig 5

1. Periyot: 18-15

Devre: 38-36

3. Periyot: 60-56

Normal süre: 80-80

Beş faulle çıkanlar: 40.53 Vesely (Fenerbahçe Doğuş), 44.35 Taylor (Banvit)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe finalin kıyısında

Aziz Yıldırım: Tribünlerle bizzat ben ilgileneceğim

Beşiktaş Negredo'yu gözden çıkardı!

Salah Dünya Kupası'nda oynayacak