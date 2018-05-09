Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 77-74 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakibi; Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol eşleşmesinden turu geçecek takım olacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Özlem Yalman , Abdullah Koputan , Seyhan Topaloğlu
Fenerbahçe: Verameyenka 20, Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 3, Vaughn 13, Sottana , Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz , Plum 18, Pelin Bilgiç
Başantrenör: Valerie Garnier
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Bahar Öztürk 14, Devran Tanaçan , Abdelkader 7, Mitchell 14, Paris 16, Snytsina 12, Merve Aydın 8, Özge Yavaş 3
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
1. Periyot: 20-20
Devre: 34-34
3. Periyot: 52-56 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)
5 faulle çıkan: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
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