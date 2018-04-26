Fenerbahçe Final Four'da!
THY Euroleague play-off dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, Baskonia deplasmanındaydı. Temsilcimiz 92-83 kazanarak seriyi 3-1 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takım adını üst üste dördüncü kez Final Four'a yazdırdı.
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda 92-83 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.
Baskonia karşısında seriyi 3-1 kazanan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in yarı final mücadelesinde Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ev sahibi ekip, Huertas, Garino ve Beaubois'in basketleriyle beşinci dakika içinde farkı altı sayıya çıkardı: 14-8. Yedinci dakikada 17-17 eşitliği yakalayan sarı-lacivertli ekip, Melli ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte rakip potada yine Melli ve Guduric'in üç sayılık atışlarından boş dönmeyen Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı ilk kez çift haneli rakamlara çıkardı: 22-33. Sekiz dakika boyunca Poirier ve Huertas ile 8 sayı üretebilen Baskonia karşısında temposunu düşürmeyen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-32 üstün gitti.
İspanyol rakibi karşısında üstün oyununu üçüncü çeyreğe taşıyan Fenerbahçe Doğuş, farkı 21 sayıya çıkardı ve mücadelenin 26. dakikasında 68-47 öne geçti. Voigtmann'ın üç sayılık basketlerinin yardımıyla 13 sayılık seri yakalayan Baskonia, skoru 68-60'a getirse de sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-62 önde girdi.
Dördüncü periyodun ilk beş dakikasında rakibini 5 sayıda tutan ve farkın 10 sayının altına düşmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 92-83 galip ayrılırken, seriyi de 3-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.
Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
SALON: Fernando Buesa
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Matej Boltauzer, Piotr Pastusiak
BASKONIA VİTORİA-GASTEİZ: Marcelo Huertas 11, Rodrigue Beaubois 13, Johannes Voigtmann 12, Vincent Poirier 14, Patricio Garino 8, Tornike Shengelia 11, Matt Janning 2, Janis Timma, Luca Vildoza, Ilimane Diop 2, Jayson Granger 10, Rinalds Malmanis
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Marko Guduric 22, Luigi Datome 5 , Brad Wanamaker 4, Jan Vesely 7, Ahmet Düverioğlu 4, Nicolo Melli 21, Kostas Sloukas 5 , Jason Thompson 5, Nikola Kalinic 13, Bobby Dixon 6, James Nunnally, Melih Mahmutoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 19-25
İLK YARI: 32-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62 - 72
5 FAUL ALAN: Rodrigue Beaubois (Baskonia Vitoria-Gasteiz)
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertliler Avrupa'da emin adımlarla yürümeye devam eden basketbol takımı için şu açıklamayı yayınladı:
Erkek Basketbol Takımımız Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisinin 4. maçında rakibi Saski Baskonia’yı 83-92 mağlup ederek seride rakibine 3-1’lik bir üstünlük kurup üst üste 4. kez Final Four’a kalma başarısı göstermiştir.
Başarısıyla ülkemizi ve camiamızı gururlandıran başta sporcularımız olmak üzere Erkek Basketbol Şubemiz yöneticilerini, teknik ve idari ekibimizi ve büyük Fenerbahçe taraftarını kutlarız. Ayrıca Takımımıza desteklerini esirgemeyen Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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