Fenerbahçe filede set vermedi
Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nin 18’inci hafta müsabakalarında Fenerbahçe’yi konuk eden Jeopark Kula Belediyespor, file mücadelesinden 3-0 mağlup ayrıldı.
Efeler Ligi'nde Jeopark Kula Belediyespor, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Kula Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 20-25, 18-25 ve 17-25'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı. Bu skorla Kula temsilcisi iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Kula
Hakemler: Burhan İlhan xx, Koray Yılmazgil xx
Jeopark Kula Belediyespor: Weber xxx, Radke xx, Fatih Eren x, Olveira xx, Hürol x, Ali Çayır xx, Mehmet x, Turgay x, Halil x
Fenerbahçe: Selçuk xx, Sket xxx, Quesque xxx, Gladyr xxx, Resul xx, Metin xxx, Ahmet Karataş xxx, Oğulcan xx
Setler: 20-25, 18-25, 17-25
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