Fenerbahçe fikstürden şikayetçi! TFF'ye gidiyorlar...
Beşiktaş'ın yoğun fikstür sebebiyle erteleme imasına olumsuz yanıt veren Fenerbahçe, kendi fikstüründen şikayetçi.
Fenerbahçe, fikstürdeki maç programı planlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunacak.
Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası'nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak.
Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF'ye başvuru yapacak.
KOCAMAN İSYAN ETTİ
Türkiye Kupasında Beşiktaş ile 1 Mart Perşembe günü oynayacak olan sarı lacivertlilerin lig maçının Pazar gününe alınması, Beşiktaş'ın ise Pazartesi oynayacak olması Kocaman'ı çıldırttı. Kupada Galatasaray'ın Salı günü oynayacağını ve Çarşamba gününü boş geçeceğini belirten Kocaman yakınlarına, "Beşiktaş yine Pazartesi oynasın, bizden 1 gün fazla dinlensin önemli değil. Ama maç neden boş gün olan Çarşamba değil de Perşembe oynanıyor? Bunu izah etsinler. Perşembe maç oynayıp neredeyse hiç dinlenemeden, doğru dürüst çalışamadan Pazar günü 1 maç daha daha oynayacağız. Maç çarşamba olsa hiç olmazsa 1 gün daha dinlenme olasılığımız olurdu. Bunu anlayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
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