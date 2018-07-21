Fenerbahçe - Feyenoord maç özeti ve golleri
Fenerbahçe, Kadıköy'de sezonun ilk maçını Feyenoord ile yaptı. Özel maçta sarı-lacivertlilerin 3-0 öne geçtiği mücadele 3-3 eşitlikle son buldu. Fenerbahçe'nin gollerini 7. dakikada Eljif Elmas, 14. dakikada penaltıdan Giuliano ve 18'de Mathieu Valbeuna kaydetti. İlk yarıda Giuliano bir de penaltıdan yararlanamadı. Fenerbahçe'de gençler Barış Alıcı ve Eljif Elmas performanslarıyla göz doldurdu. İkinci yarıda Feyenoord'un golleri Steven Berghuis ve 90+5'te yine Berghius'un penaltı golüyle eşitliği sağladı. Sarı-lacivertliler 3-0 öne geçtiği mücadelede 8 dakikada galibiyeti hediye etti.
Ayrıntılar ve maçı özeti gelecek...
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler , Mustafa Emre Eyisoy , Erdem Bayık
Fenerbahçe: Volkan (Erten dk. 64 ), Isla , Neustaedter , Skrtel (Yiğithan dk. 85 ?), Hasan Ali (Serhat dk. 75 ?), Mehmet Topal (Ferdi dk. 80 ?), Eljif , Barış (Josef de Souza dk. 63 ), Valbuena (Dirar dk. 64 ), Giuliano , Alper (Samed dk. 75 ?)
Yedekler: Berke, Ahmethan, Ozan, Salih Uçan, Şener
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Feyenoord: Bijlow , Van Der Heijden , Juste (Nieuwkoop dk. 63 ), Botteghin , Malacia (Verdonk dk. 80 ?), Vilhena , Toornstra , Larsson , Berghuis , Wehrmann (Ayoub dk. 72 ?), Robin van Persie (Vente dk. 73 )
Yedekler: Sven Van Beek, Boetius, Orkun Kokcu, Jones, Hankouri, Ten Hove, Burger, Geertruida
Teknik Direktör: Van Bronckhorst
Goller: Eljif (dk. 7), Giuliano (dk. 14 pen.), Valbuena (dk. 18) (Fenerbahçe), Berghuis (dk. 87 ve 90+6 pen.), Toornstra (dk. 90) (Feyenoord)
Sarı kartlar: Eljif (Fenerbahçe), Berghuis (Feyenoord)
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