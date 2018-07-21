Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala, takımlar hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda hazırlık maçları yapan Fenerbahçe'de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Bu keyifli hazırlık maçına dair bilgi almak isteyen futbolseverler de aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Fenerbahçe, taraftarının önüne çıkıyor. Sarı-lacivertli futbol takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında bu akşam Ülker Stadı'nda Hollanda ekibi Feyenoord'u hazırlık maçında konuk edecek. Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında bu akşam sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçı yapacak. İşte, maça dair merak edilen detaylar...
Sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'la geçti. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını bu akşam saat 21.00'de Ülker Stadı'nda Feyenoord'la oynayacak.
Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek.
Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Stadın dolması bekleniyor
Fenerbahçe'nin stadında yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu ve Ülker Stadı'nın tamamının dolmasının beklendiği öğrenildi.
Van Persie, Fenerbahçe'ye karşı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek. Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.
Fenerbahçe-Feyenoord maçı nedeniyle bu akşam bazı yollar ulaşıma kapalı olacak
Fenerbahçe ile Feyenoord arasında bu akşam oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu akşam 21.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, bu akşam saat 17.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere Sokak'ın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul’a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni sezon hazırlıklarının İsviçre ayağını tamamlayarak yurda dönen Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30’da başladı. Dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yaptığı bu çalışmayla 21 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Van Persie geri dönüyor
Feyenoord kafilesi, dün özel bir uçakla İstanbul’a geldi. Kulübün resmi Instagram ve Twitter hesabından, “Hey Fenerbahçe, İstanbul için yola çıktık” mesajı paylaşıldı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu akşamki hazırlık maçı için as kadrosunu Türkiye’ye getirdi. Sarı-Lacivertliler’in eski oyuncusu Van Persie’nin yanı sıra Kanarya’nın transfer listesindeki Van Beek de kafilede yer aldı.
Yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran Perşembe günü İstanbul'da başlayan sarı lacivertli ekip, 10 Temmuz'a kadar Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Futbolcular, bu süreç içerisinde sağlık kontrollerinden geçip, laktat testine de tabi tutuldu.
Sarı lacivertli ekip 1 de hazırlık maçı oynadı. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşan ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin golünü Aatif Chahechouhe kaydetti.
Fenerbahçe, 10 Temmuz Salı günü İsviçre kampı için Lozan şehrine gitti. İlk 2 gün çift antrenman yapan sarı lacivertli ekip, 3. gün İsviçre'nin Lozan takımıyla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin golünü Yiğithan Güveli kaydetti.
Karşılaşmanın ertesi günü rejenerasyon antrenmanı yapan sarı lacivertli ekip, kampın 5. gününde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kampın 6. ve 7. günlerinde de yoğun idman programını sürdüren Fenerbahçe, son gün İngiltere Premier lig ekiplerinden Fulham ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı lacivertliler baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı. Golleri Giuliano, Hasan Ali ve Ozan Tufan kaydetti.
Çalışmalarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord, 1 Ağustos Çarşamba günü de İtalya'nın Cagliari ekipleriyle Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hazırlık karşılaşmaları oynayacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi mücadelesine Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak. İlk maçları 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turda sarı lacivertli ekibin rakibi 23 Temmuz Pazartesi günü çekilecek kurayla belli olacak.
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