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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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03.06.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Fejsa transferi için Benfica ile anlaştı

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Fenerbahçe, Fejsa transferi için Benfica ile anlaştı

Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlatıyor. Portekiz’in önde gelen gazetelerinden O Jogo’ya göre Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe’de!

Gazete, Sırp orta saha oyuncusu için kulüplerin 3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Lizbon’a giderek Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile bizzat görüştüğünü ve ikna ettiğini yazdı. Ljubomir Fejsa’nın da Vieira’ya ayrılmak istediğini söylemesinin ardından transferin bitme aşamasına geldiği kaydedildi.

Milli takım kampında
30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Başarılı oyuncu şu anda Sırbistan Milli Takımı’nda bulunuyor. Sırplar’ın 7 Haziran’da Ukrayna ve 10 Haziran’da Litvanya ile oynayacağı maçlardan sonra Fejsa’nın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 

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