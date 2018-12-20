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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
DHA
20.12.2018 - 18:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe farklı turladı

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Fenerbahçe farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanındaydı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazanarak son 16'ya kalmayı başardı. Konuk takımın gollerini 7. dakikada Roberto Soldado, 49 ve 55'te Mehmet Ekici ,73. dakikada Mehmet Topal ve 89. dakikada Diego Reyes kaydetti. Giresunspor'da Said Id Azza ve Volkan Okumak'ın golleri yeterli olmadı. Fenerbahçe ilk ayak maçını 1-0 kazanmıştı. Cezasını tamamlayan Roberto Soldado ilk maçında golle tanıştı. Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde ilk galibiyetini aldı.

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa , Erdem Bayık , Ata Yıldırım

GİRESUNSPOR: Anıl - Uğur Arslan ,Emre Uğur , Ferhat , Çağlar (Dk.46 Sery )- Alperen , Husmani - Volkan , Kağan Miray (Dk.58 Dauda ), Bahadır , Idazza (Dk.78 Saruhan )

FENERBAHÇE: Harun - Neustadter , Skrtel , Reyes - Barış (Dk.46 Valbuena ), Mehmet Ekici (Dk.77 Ferdi ), Mehmet Topal (Dk.77 Hasan Ali ), Benzia , İsmail - Ayew , Soldado

GOLLER: Dk.7 Soldado, Dk.49-55 Mehmet Ekici, Dk.73 Mehmet Topal, Dk.89 Reyes (Fenerbahçe), Dk.14 Idazza, Dk.68 Volkan (Pen.) (Giresunspor)

SARI KART: Husmani (Giresunspor)

GİRESUN'DA 'FENER KÜMEYE' TEZAHÜRATI

Bu arada karşılaşmanın devre arasında Fenerbahçeli taraftarlar bir süre 'Fener kümeye' tezahüratlarında bulundu. Maç içerisinde konuk ekibin aleyhine tezahüratlarını sürdüren yeşil-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a yönelik de 'Ali Koç istifa' diye bağırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Mehmet Topal'ın savunmadan uzaklaştırdığı topa orta alanda hareketlenen Soldado, savunmada Uğur Arslan'ın ıskaladığı topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

14'üncü dakikada Husmani'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Idazza, topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda top Harun'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

32'nci dakikada Mehmet Topal'ın pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Soldado ceza sahası içerisine girer girmez bekletmeden aşırtma vuruşunu yaptı, kaleci Anıl'ı geçen top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

49'uncu dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta Soldado'nun kafasından seken top penaltı noktası üzerinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Onun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

55'inci dakikada Benzia'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şut savunmaya çapıp Mehmet Ekici'nin önünde kaldı, onun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 1-3.

67'nci dakikada Idazza, Mehmet Ekici'nin müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

68'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Volkan meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluşturdu: 2-3.

69'uncu dakikada Dauda'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Idazza'nın şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

73'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın ceza sahasına gönderdiği ortada top savunmadan sekip arka direkte bulunan Mehmet Topal'un önünde kaldı, onun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

89'uncu dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut kaleci Anıl'dan sekip Reyes'in önünde kaldı. Onun altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

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