Fenerbahçe Fair Play Ligi'nde küme düştü
Sarı lacivertliler, bu sezon ligde en fazla kırmızı kart cezası alan takım.
Fair Play klasmanında son sırada yer alan F.Bahçe’yi, 79 sarı, 4 kırmızı kartla Beşiktaş izliyor. Galatasaray’ın 78 sarı, 3 kırmızı kartla 14’üncü sırada yer aldığı sıralamaya göre en centilmen takım BB Erzurum...
SPOR Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu bitimine 3 hafta kala disiplin raporuna göz attığımızda dikkat çekici rakamlar göze çarpıyor. Transfermarkt verilerine göre, geride kalan 31 haftada, ligdeki 18 takım toplam 7 bin 596 faul yaparken, bu fauller karşılığında bin 215 sarı kart çıktı. Söz konusu sarı kartlar 34 kez ikinci sarıdan kırmızıya dönerken, 35 defa da hakemlerin direkt kırmızı kart çıkardığı verilere yansıdı. Ligde hiç kırmızı kart göremeyen üç takım var. Bunlar; Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor...
F.Bahçe eksik kalınca kazanamıyor
HAKEMLERİN en çok kırmızı kart gösterdiği takım, 4’ü ikinci sarıdan, 5’i direkt olmak üzere Fenerbahçe... Sarı lacivertliler toplam 71 sarı ve 9 ihraçla bu sezonun ceza tablosunun zirvesinde yer alıyor. Diğer bir deyişle Spor Toto Süper Lig’de 201819 sezonu Fair Play tablosunun son sırasında bulunuyor. Fenerbahçe, kırmızı kartlar nedeniyle eksik kaldığı 7 maçtan sadece beraberlik alırken, diğer 5’inde mağlup oldu. Berabere kaldığı maçlar ise; her ikisi de 1-1 sonuçlanan G.Saray ve Trabzonspor karşılaşmalarıydı.
G.Saray en az faul yapan takım
FAIR Play Ligi’nde sondan ikinci sırayı 79 sarı, 4 kırmızı kartla Beşiktaş alırken, Atiker Konyaspor 78 sarı 4 kırmızı kartla 16. basamakta. Fenerbahçe, eksik kaldığı 7 karşılaşmada yalnızca 2 beraberlik elde edebildi ve 5 defa sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan tablosunun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 347 ile ligin en az faul yapan takımı konumunda yer aldı. Sarı kırmızılı takımın oyuncularına kural dışı hareketleri karşılığında 78 sarı kart ve 3 direkt kırmızı kart çıktı. Ligde en çok faul yapan takım olan Alanyaspor’da ise (495) futbolculara 66 sarı, 6 kırmızı kart çıktı.
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