Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: Kameni, Isla (Dk. 86 Şener Özbayraklı), Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar, Giuliano, Valbuena (Dk. 71 Janssen), Soldado (Dk. 64 Fernandao)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sincere, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Aytaç Kara (Dk. 37 Murat Yıldırım), Diallo, Dening (Dk. 71 Pereira), Adem Büyük, Dia (Dk. 54 Batuhan Altıntaş), Boutaib

Goller: Dk. 4 Ozan Tufan, Dk. 6 Giuliano, Dk. 28 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 68 Batuhan Altıntaş (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 58 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)





MAÇIN GOL DAKİKALARI

4. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanatta hareketlenen Dirar'ın ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

6. dakikada F.Bahçe farkı 2'ye çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının yaptığı hata sonucu topla buluşan Valbuena, pasını ceza alanına hareketlenen Giuliano'ya verdi. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak yerden filelere gitti: 2-0.

28. dakikada Fenerbahçe 3-0 öne geçti. Dirar pasını sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'ye verdi. Hasan Ali, Dirar'dan aldığı pası tekrar aynı oyucuya çıkardı. Ardından savunma araya girdi. Seken topu önünde bulan Hasan Ali'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

68. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahası içine giren Adem Büyük, Fenerbahçeli 2 oyuncuyu çalımladıktan sonra topu Batuhan Altıntaş'a çıkardı. Batuhan'ın yerden bekletmeden yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 3-1.

MAÇTAN NOTLAR

TRİBÜNLER DOLMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nı dolduramadı. Tribünlerde boşluklar gözlenirken, yaklaşık 25 bin sarı-lacivertli taraftar takımını destekledi. Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamına yakınını doldurdu.

Bu arada, Malatyalı gazeteciler, basın tribününde meslektaşlarına kayısı ikram etti.





VOLKAN DEMİREL'E SEVGİ SELİ

Süper Lig'in 8 haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de maç öncesi ısınmaya ilk olarak Volkan Demirel çıktı. Tecrübeli file bekçisi sahaya adımını atar atmaz tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı. Volkan Demirel de kendisine yönelik yapılan bu jeste alkışlarla karşılık verdi.

EKİCİ 3 HAFTA YOK

Mehmet Ekici'nin adalesinde 2. derece yırtık olduğu ve en az 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Milli futbolcu son anda kadrodan çıkartıldı ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek....

BİZE HER YER TRABZON

Malatyaspor taraftarı kardeş kulüpleri olan Trabzonspor lehine tezahürat yaptılar. Maçın öncesinde bize her yer Trabzon diye bağıran Yeni Malatyasporluların bu tezahüratına Fenerbahçeliler tepki gösterdi.

DİA 5 YIL SONRA SARACOĞLU'NDA

Fenerbahçe forması ile 5 yıl önce Saracoğlu'nda mücadeleye çıkan Dia, bu sefer rakip oldu. En son 2012 yılında Galatasaray ile oynanan maçta sarı-lacivertli ekiple Saracoğlu'nda forma bulan Dia, maç öncesi Volkan Demirel ile hasret giderdi.