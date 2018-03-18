Fenerbahçe evinde Darüşşafaka'yı devirdi
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka'yı 76-69 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 18. galibiyeti elde etti. Yeşil-siyahlılar ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 8, Melih Mahmutoğlu 5, Nunnally 11, Vesely 11, Ahmet Düverioğlu 7, Ali Muhammed, Sinan Güler 2, Sloukas 6, Datome 17, Melli
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Darüşşafaka: Wilbekin 6, Muhammed Baygül 2, Sant Roos 4, Eric 3, Emircan Koşut 3, Furkan Aldemir 11, Johnson 11, Kartal Özmızrak 7, Okben Ulubay 3, Kidd 16, Cummings 3, Doğuş Özdemiroğlu
1. Periyot: 18-18
Devre: 45-36
3. Periyot: 62-54
Beş faulle çıkan: 35.34 Eric (Darüşşafaka)
Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Darüşşafaka, Eric'in kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 7-6 üstün geçti. İki ekip de pota altından karşılıklı sayılar bulurken ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Fenerbahçe Doğuş, Vesely'nin sayılarıyla 14. dakikayı 27-22 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler, hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Darüşşafaka karşısında 18. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 40-30. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-36 önde gitti.
İkinci yarıya Johnson'un etkili oyunuyla 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, 24. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 45-46. Ardından mola dönüşü savunmayı sertleştiren ve 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 8 sayı (54-46) farkla önde tamamladı. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 62-54 üstün girdi.
Son çeyrek de karşılıklı sayılarla başladı. Eric'in sportmenlik dışı faulü sonrası sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 71-60. Kidd'in dış atışlardan bulduğu sayılarla Darüşşafaka farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 76-69 galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesi salondaki ekranlarda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video yayınlandı.
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