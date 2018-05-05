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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
05.05.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a fark attı

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Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a fark attı

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25. galibiyeti elde etti. Siyah-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, Mehmet Karabilecen
Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 18, Melih Mahmutoğlu 7, Nunnally 5, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 6, Vesely 2, Thompson 11, Sinan Güler 14, Sloukas 9, Datome, Barış Hersek 3, Egehan Arna
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 20, Strawberry 5, Weems 14, Clark 9, Semih Erden 2, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı 5, Palacios 5
1. Periyot: 17-16
Devre: 34-29
3. Periyot: 53-44

Fenerbahçe evinde Beşiktaşa fark attı

Karşılaşmaya Clark ve Adams'ın sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında NunnalLy ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 10-4 üstün geçti. Oyunu dengeleyen siyah-beyazlı ekip, Weems'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 9. dakikada eşitliği yakaladı: 14-14. Thompson'ın pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın pota altından Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 14. dakikanın içinde farkı 7 sayıya (28-21) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 34-29 önde gitti.

İkinci yarıda pota altında rakibine üstünlük kuran ve Sloukas'ın basketleriyle 25. dakikada farkı çift (47-36) hanelere taşıyan Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın sayılarıyla final periyoduna 53-44 üstün girdi.

Son çeyrekte Sinan Güler ve Ali Muhammed ile dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikanın içinde farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 64-47. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında farkı açmaya devam eden ev sahibi, 35. dakikayı 23 sayı (73-50) farkla üstün tamamladı. Barış Hersek ve Sinan Güler'in sayılarıya skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-60 galip ayrıldı.

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