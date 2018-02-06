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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Fenerbahçe, Euroların çöpe gitmesini engelledi
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Sıradaki Haber: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Futbol
DHA
06.02.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Euroların çöpe gitmesini engelledi

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Fenerbahçe, son dönemlerdeki transfer sezonlarında takıma kazandırdığı yabancı oyunlardan istediği verimi alamadığı gibi sonrasında transfer oldukları takımlarda da katkı sağlamakta zorlanıyorlar.

Spor Toto Süper Lig’de son bir sezona bakıldığında yabancı oyuncularının formsuzluklarından en çok etkilenen takım Fenerbahçe oldu. Büyük umutlarla bir çok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertliler, futbolcularıyla yollarını ayırmak için de ayrı bir uğraş gösterdi. Takımdan ayrılan futbolcular ise gittikleri takımda da sıradan bir performans sergilediler. Sarı-Lacivertliler yollarını ayırdığı yabancı oyunculardan böylelikle kurtulmuş ve boşa giden eurolara son vermiş oldu.

GREGORY VAN DER WİEL

2016 yılında Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer olan Hollandalı sağ bek oyuncusu Gregory Van Der Wiel, 11’i Spor Toto Süper Lig’de maçı olmak üzere toplam 17 karşılaşmada görev aldı. Sonrasında İtalya Serie A ekibi Cagliari ile anlaşan ve Wiel, burada da sadece 6 müsabakada forma giyme şansı buldu. İtalya’da da aradığını bulmayan Hollandalı oyuncu, Şubat 2018 itibari ile MLS ekibi Toronto ile anlaştı.

ROBİN VAN PERSİE

Manchester United forması giyerken 2015 yazında Fenerbahçe’ye transferi büyük heyecan yaratan Robin van Persie, geldi sezondan sonra yavaş yavaş düşen performansı ve sürekli sakatlıklar yaşaması nedeniyle beklentilerin çok gerisinde kaldı. İlk sezonunda 31 lig maçında 16 gol atan forvet oyuncusu, sonraki sezon ise 29 karşılaşmada 9 gol kaydetti. 2017-2018 sezonunda ise sadece 2 lig maçına çıkan Hollandalı oyuncunun gole katkısı olmadı. Takımdan ne zaman ayrılacağı merak konusu olan Hollandalı devre arası transfer döneminde ilk kulübü Feyenoord ile anlaştı. Şu ana kadar kulübüyle sadece 3 maçta kısa süreler görev alan Persie’nin Türkiye performansı hayal kırıklıklarıyla hatırlanacak.

EMMANUEL EMENİKE

Fenerbahçe’de transferi, sahadaki oyunu, taraftar ile olan ilişkileri ve takımdan ayrılarak tekrar geri döndüğü dönemler itibari ile sürekli gündem olan Emmanuel Emenike, 95 kez giydiği sarı lacivertli forma ile ile 25 gol attı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve attığı 12 golle takımına katkı sağlayan Nijeryalı futbolcu, sonraki sezonlarla düşen performanslarıyla birlikte taraftarlar tarafından istenmeyen isim ilan edildi. Emenike, bu sezon önce Olimpiakos’a sonrasında da La Liga ekibi Las Palmas’a transfer oldu.

MİROSLAV STOCH

Attığı jeneriklik gollerin dışında pek bir varlık gösteremeyen Miroslav Stoch, Fenerbahçe forması altında 1 Spor Toto Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye kupası Şampiyonluğu yaşadı. Çok fazla forma şansı bulamaması nedeniyle sürekli kiralık gönderilen Slovak futbolcu, PAOK, Al Ain ve Bursaspor’da da kendinden beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Sezon başında Çek ekibi Slavia Prag ile anlaşan Stoch, 22 maçta forma giydi ve sadece 4 asist yaptı.

OLEKSANDR KARAVAYEV

Geçen sezon devre arasında takıma Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’tan katılan Oleksandr Karavayev, sadece 3 lig maçında görev aldı. Kupada da 3 maçta forma giyen Ukraynalı 1 gol 1 asistle oynadı. Sezon sonunda tekrardan Zorya Luhansk takımına dönen Karavayev, 13 karşılaşmada formasını terletti ve 1 gol sevinci yaşadı 2 de asist yaptı.









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